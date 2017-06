Deze groene Mercedes C63 S AMG heeft 801 pk

Omdat 800 niet voldoende was.

De Mercedes C63 AMG is een geliefd tuningsobject. Standaard is de dikste C Klasse al geen stakker, want in ‘S’ trim levert hij meer dan 500 pk. Terwijl de meeste concurrenten tegenwoordig inzetten op zespitters in hun snelste D-segmenters, huist er bij de C63 nog steeds een V8 onder de kap met een inhoud van vier liter. Als we het oude adagium ‘there’s no substitute for cubic inches’ voor waar aannemen, ligt het tuningspotentieel voor de ‘C’ zodoende wat hoger.

Vlak na de introductie van de C63 kwam Wimmer, in navolging van bijvoorbeeld Carlsson en Brabus, reeds op de proppen met een C63 die beschikte over 640 pk. Maar nu blijkt dat de tuner met de koddige naam nog wat meer in het vat had zitten. Hun nieuwste aangepaste C Klasse beschikt over maar liefst 801 pk.

Wimmer noemt het pakket aan maatregelen dat ze troffen om de Mercedes extra power te geven de WIMMER RS Stufe V. Naast de gebruikelijke software-matige aanpassing is er ook aan de hardware wat versleuteld. Wel zo verfrissend in deze tijden van chip-boeren.