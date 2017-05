Deze Hellcat is wel erg snel total loss

Kan zo in de categorie: "hoe krijg je het in hemelsnaam voor elkaar?"

De Dodge Challenger Hellcat is de dikste Musclecar die je kan krijgen, als je de nog heftigere Demon even niet meerekent. De hoeveelheid paardenkrachten per dollar is bizar gunstig. Voor $ 65.000 heb je zo’n krachtpatser op je stoep staan. Niet verkeerd. Dat zorgt ervoor dat de Challenger Hellcat voor veel mensen bereikbaar is. Voor de context, een SRT Hellcat kost ongeveer hetzelfde als een BMW M4, terwijl die laatste 286 pk minder heeft.

Die 717 pk zijn zowel een voordeel als een nadeel. Op het moment dat het even niet lekker loopt moet je 717 paarden in bedwang zien te houden. Daarbij zijn het chassis en de remmen niet echt hoogwaardig, waardoor het alsmaar enger wordt. Het begint helemaal krankzinnig te worden als je je bedenkt dat de Hellcat in sommige Staten standaard wordt afgeleverd met All-Wheather banden.

Je kan er gif op innemen dat een groot aantal Hellcats vroegtijdig hun Waterloo gaan vinden in een greppel, om een boom of tegen een andere Hellcat. Afgebeeld exemplaar heeft een originele koprol gemaakt. Aan de stand van de wielen te zien en de vervormde carrosserie kun je het chassis afschrijven. Maar de motor lijkt nog helemaal top te zijn, zeker als je kijkt naar de mijlenstand van deze Hellcat: 18 miles.

Dan de vraag: waar zou jij dit blok inleggen?