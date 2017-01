Deze heerlijke Honda heeft Italiaans design

Sterker nog: het designhuis dat deze Jap tekende, bedacht ook de wulpse vormen van Dizono's vlagele Peugeot...

Inderdaad, het zijn de hocus pocus boys van Pininfarina die deze fraaie doch onconventionele cabrio creƫerden. Zoals je verwachtte vormde ook dit studiemodel een opmaatje voor de S2000. Wie niet bekend is met deze hoogtoerige cabrio dient vooral te onthouden dat er eigenlijk geen betere cabrio is. Overigens zagen we eerder al de Argento Vivo. Ook een Honda, ook getekend door Pininfarina, ook een voorproefje op de S2000.

Terug naar de SSM, want daar kijk je naar. Deze Sports Study Model werd in 1995 getoond op de Tokyo Motor Show. Onder de kap lag een gloedjenieuwe 2.0 vijfcilinder met VTEC en een semi-automatische vijfbak. Ook zat er een heuse startknop in! Nu oud nieuws, ruim twintig jaar terug een klein wonder. De motor lag inderdaad voorin, power werd enkel en alleen naar de achterwielen gestuurd.

Verder zitten de koplampen niet op de plekken waar je ze verwacht, maar iets daaronder. Ze doen een beetje denken aan de verstralers op Le Mans-racers als de Porsche 935. Let verder ook op de dubbele cockpit (die net als de lampen het productiestadium niet haalde). Bovendien had de SSN een topsnelheid van 250 km/u. Niet slecht, voor een simpele 2.0!