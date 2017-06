Deze John Player Special BMW is een black beauty

Dat is dan ook meteen de bijnaam van deze BMW E24 haaineus.

Noem de naam ‘John Player Special’ en de gedachten van een autoliefhebber zullen direct afdwalen naar de black and gold F1-Lotussen uit vervlogen dagen. Het sigarettenmerk sponsorde het Britse team van 1972 tot en met 1986. Door een combinatie van de goede looks van de auto’s en de successen die coureurs als Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, Ronnie Peterson, Elio de Angelis en Ayrton Senna ermee behaalden, groeide de livery uit tot één van de meest iconische uit de historie van de sport.

Echter, de sponsoring van John Player Special bleef niet alleen voorbehouden aan F1 bolides van Lotus. Aan de andere kant van de wereld kwam van 1981 tot en met 1987 het ‘JPS Team BMW’ in actie in de Toerwagenracerij van Australië. Het team reed onder andere met deze flink uitgeklopte ‘sharknose’ BMW E24 6-serie en deed dat niet zonder succes.

De teamleider was Frank Gardner, een held in eigen land die onder andere Formule 1 had gereden, kampioen was geworden in de Formule 5000 en daarnaast zeer succesvol was geweest in de Touring Cars. Gardner was in 1981 al vijftig jaar oud, maar nam veel van het testwerk zelf voor zijn rekening. Veelal vond dit werk plaats op Amaroo Park Circuit, dat niet ver verwijderd was van de thuisbasis van het team in Sydney.

De 6-serie werd aanvankelijk zowel in het Australian Touring Car Championship (ATCC) als de AMSCAR-serie ingezet. Later kwam daar ook nog het Australian Endurance Championship bij. In eerste instantie gebeurde dit alles echter zonder al teveel succes. In Australië volgen ze hun eigen regels en zodoende gold er in de eerste jaren een apart ‘Group C’ reglement. De BMW moest het met diens zes-in-lijn zodoende opnemen tegen Ford Falcon’s en Holden Commodore’s met dikke V8-en. Dat was net iets teveel gevraagd.

In 1983 kreeg de 635 echter een motorische update, waardoor de auto naar verluidt de beschikking kreeg over een kleine 400 pk. Genoeg om de bovengenoemde V8-en goed partij te bieden. Met vaste rijder Jim Richards aan het stuur eindigde de chique BMW dat jaar als tweede in het Australian Endurance Championship.

Het grote succes kwam echter in 1985. Vanaf dat jaar werden de in Europa reeds toonaangevende Group A regels ook van kracht in Australië en kon de BMW laten zien hoe goed ‘ie was. De auto won dat jaar het Australian Touring Car Championship, de AMSCAR Serie én het Australian Endurance Championship.

De absolute dominantie was van korte duur, want de concurrentie had niet stilgezeten qua ontwikkeling voor het seizoen van 1986. Zowel de Holden VK Commodore SS Group A, de Nissan Skyline DR30 en de Volvo 240T hadden er flink wat (turbo)vermogen bijgekregen. De atmosferische zes-in-lijn uit de BMW kon daar niet tegenop, hoewel de 6-serie nog altijd als derde eindigde in het ATCC.

In het laatste jaar sloeg JPS Team BMW nog één keer keihard terug. Het won het ATCC met Jim Richards en de AMSCAR-serie met Tony Longhurst. Dat jaar reden ze echter niet meer met de Sechser, maar met BMW’s nieuwe ultieme wapen, de E30 M3. Aan het eind van het seizoen besloot Gardner dat het tijd was voor zijn pensioen en daarmee viel het doek voor het team on a high note.

Eind juli zal de afgebeelde E24 een paar rondjes doen op Silverstone tijdens de Silverstone classic met Jim Richards achter het stuur. Het is de eerste keer dat de auto te zien zal zijn in Europa. Mocht je willen horen hoe de zespitter klinkt bij 8.400 toeren per minuut dan weet je dus waar je moet zijn deze zomer.