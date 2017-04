Deze kar was Ferrari’s middelvinger naar de F1

De Italianen hebben er een handje van om de kont tegen de krib te gooien als de F1-reglementen niet in hun voordeel uitvallen. Vaak gaat het om loze dreigementen, maar soms werden de zaken concreet. Deze 637 is daar een voorbeeld van.

Ferrari was zeker niet onbekend met de Amerikaanse racerij. In vroeger tijden deed nog weleens een Italiaanse sportwagen mee aan bijvoorbeeld de Indy 500 en ook in de Can Am-racerij was de rode brigade present met auto’s als de 712 Can Am. De 637 die in dit artikel centraal staat stamt uit de jaren ’80 en was bedoeld voor deelname aan het CART-kampioenschap, waar ook de Indianapolis 500 onder viel.

Enzo had er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag de Indy 500 nog eens zou winnen, want het is samen met de Grand Prix van Monaco en de 24 uren van Le Mans één van de absolute klassiekers op de internationale racekalender. Bovendien was Ferrari ontevreden over de reglementen die met name op het gebied van motoren de vrijheid van constructeurs behoorlijk inperkte.

Zie daar: de Ferrari 637 die nooit aan de start van een wedstrijd verscheen. Onder de kap van dit opmerkelijk lage beest lag een 2,65 liter V8 met turbo’s en een blokhoek van 90 graden, zoals dat door het toenmalige CART-reglement werd voorgeschreven. De auto werd door Michele Alboreto getest op Ferrari’s eigen Fiorano waarbij de auto werd vergeleken met een reeds bestaande March. Bij datzelfde March was destijds ene Adrian Newey werkzaam. Ferrari probeerde de ontwerper over te halen om aan hun CART-auto te werken, niet wetende dat Newey reeds bij Haas/Lola was gecontracteerd.

De eerste tests waren aardig succesvol en de 637 (een ontwerp van Gustav Brunner) was onder andere op aerodynamisch gebied behoorlijk innovatief, maar feitelijk was alle moeite voor niks. De auto was, zo vermoedt men, helemaal niet bedoeld om mee te racen. Het was enkel een pressiemiddel om de FIA het motorenreglement in de Formule 1 te laten herzien. Een overstap door Ferrari van F1 naar CART zou immers een aderlating van jewelste zijn voor onze lievelingssport.