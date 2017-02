Deze kekke Alfa Romeo doet het zonder voorruit

Vorm boven functie, maar dan wel heel letterlijk genomen.

Sinds jaar en dag staat Alfa bekend om zinnenprikkelende designs, óók wat de meer gewone auto’s betreft. Denk alleen al aan die briljante 159, maar ook aan de Giulia, de 156, de 147 en ga zo maar door. Ondanks al die fraaie auto’s is het de vraag of de grote plannen van Marchionne werkelijkheid gaan worden. Gaan we het nu niet over hebben, want deze conceptcar is een veel leuker gespreksonderwerp.

De C18 Concept werd getekend door Antonio Paglia en het ding doet ergens denken aan de fraaie Renault TreZor. Verder lijken de koplampen een beetje op de exemplaren van de TVR Sagaris en da’s een compliment. Dat deze Alfa er niet (in deze vorm) gaat komen is evident, maar de Italianen mogen best wat designelementen van deze futuristische sportwagen in overweging nemen. Vooral de achterzijde is wat ons betreft erg geslaagd!

Dank aan @dagg voor het tippen!