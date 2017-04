Deze kekke cabrio werd een bekende hatchback

Aan de type-aanduiding op de nummerplaat kun je al een en ander zien...

Inderdaad, dit is een Citroën! De Xanthia, niet te verwarren met het productiemodel zonder ‘h’, werd in 1986 gepresenteerd. Naar huidige maatstaven is het natuurlijk een hopeloos verouderd karretje, maar in de jaren ’80 maakte je de blits met “aparte” koetswerken als deze.

De Xanthia was echter niet bedoeld om het publiek op te warmen voor een leuke, compacte cabrio. In plaats daarvan werd deze dakloze Fransoos gebruikt om de wereld klaar te stomen voor de latere AX, niet bepaald het spannendste dat de Franse auto-industrie ooit in elkaar heeft geschroefd.

Zoals je ziet rolde de Xanthia op een stel vrolijke Michelins. Leuk om te weten: dit is de eerste auto waarop dergelijke beschilderde banden zijn gebruikt. Verder werden van de uiteindelijke AX de motorkap, de koplampen, de grille en (een gemodificeerde versie van) het instrumentenpaneel gebruikt op de Xanthia.

Dat de AX niet per definitie een suffig karretje is bewezen we al eerder. Zo schreven we over een exemplaar met 500 pk en ook een tweedehands (en dure!) 4×4-versie kwam al eens voorbij. Zijn we er dan? Neen! Een stel Nederlandse enthousiastelingen bouwde zelf een cabriootje op basis van de AX. Het resultaat check je HIER.