Deze kruising redt je leven dankzij een diamant

Diamanten zijn voor altijd?

Vrijdagmiddag, dat betekent tijd voor een luchtig artikel over babes verkeersinnovatie. Nee, rustig maar, het gaat niet over shared spaces en geneuzel over weer oogcontact maken met elkaar in het verkeer. Integendeel zelfs, want dankzij deze Diverging Diamond Interchange (DDI) hoef je je medeweggebruikers nooit meer in de ogen aan te kijken! Het asfalt is namelijk zo neergelegd dat conventionele kruispunten waarbij je -oh gruwel- door de stroom van het verkeer heen moet rijden als je linksaf wil slaan een ding van het verleden zijn. In Nederland gebruiken we daar gewoon rotondes voor, maar soit.

De Diverging Diamond is (her)uitgevonden door de eigenaar van Advanced Transportation Solutions genaamd Gilbert Rekiki Chlewicki. Daar het bedrijfje gevestigd is in Amerika heeft deze man ongetwijfeld decennialang met zijn duimen zitten draaien terwijl de wegen en bruggen van het beloofde land wegrotten. Maar nu Trump aan de macht is wordt er enorm geïnvesteerd in nieuwe wegen, dus Chlewicki mag aan de bak.

Het principe van de DDI is dat de twee weghelften tijdelijk ‘omgedraaid’ worden op plaatsen waar je linksaf de weg op wilt rijden. Er ontstaat daardoor een soort asfaltlint dat doet denken aan de dubbele helix van ons DNA. Waar de twee weghelften elkaar kruisen wordt het verkeer gereguleerd met een stoplicht. Anders zou het natuurlijk alsnog een chaos worden.

Als doorgewinterde AB-lezer haal je nu natuurlijk je schouders op. Al onze lezers beschikken namelijk over superieure skills achter het stuur, dat spreekt. Maar, wellicht omdat er hier en daar ook een verdwaalde GroenLinks-stemmer achter het stuur kruipt, blijkt het systeem toch te zorgen voor minder ongevallen. Uit een recente studie blijkt dat er door de DDI 33 procent minder ongelukken gebeuren en zelfs 41 procent minder ongelukken die serieus letsel tot gevolg hebben. Een prima diamantje dus.

Bedankt Sjoerd voor de tip!