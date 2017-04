Deze Lambo werd opzettelijk bekrast

Ai..

Niet is hatelijker dan een kras op de lak van je auto. Het is een lelijke beschadiging en in sommige gevallen nog flink prijzig om te laten fixen ook. Bij deze zwarte Lamborghini Gallardo zal de schade dik in de duizenden euro’s lopen. Gelukkig gaat het hier niet om een gefrustreerde gek, maar om kunstenaars die de auto opzettelijk hebben vernield.

De Italiaanse supercar wordt momenteel tentoongesteld in het ARoS kunstmuseum in Denemarken. De Gallardo moet het leven in de maatschappij voorstellen. Acties in het leven laten soms sporen achter, net als op de Italiaan.

In de naam der kunst worden vaker voertuigen als ‘slachtoffer’ gebruikt. Onlangs deed Lapo Elkann nog een plasje over de BMW i8 en wat te denken van deze DEZE Ferrari F430 Challenge, die ook op een bijzondere manier werd aangepakt. In het geval van de Lamborghini is het geen wereldramp. De supercar is 10 jaar in productie geweest en meer dan 14.000 exemplaren werden er gebouwd.





Fotocredit: ARoS en Tripadvisor.