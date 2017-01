Deze legendarische auto wil een comeback maken

En dat is goed nieuws!

Uiteraard kennen we Skoda, maar er zijn meerdere Tsjechische automerken geweest. De meest tot de verbeelding sprekende is Tatra. In plaats van de gebruikelijke Oostblok-treurnis was het een eigenwijs en technologisch gezien vooruitstrevende onderneming, zeker gezien de vrijheid die het communisme bood. Zie het als het soort Tsjechische Saab. Hun bekendste wapenfeit is de Tatra T600, en juist met die auto hebben ze plannen.

Tatra kondigde aan om hun museum te gaan verbouwen. Nu staat het nog vol met vrachtwagens (die bouwen ze nog steeds), maar er komt ook een vleugel bij speciaal voor de automobielen van het merk. Volgens kwaliteitspublicatie Ekonom zijn de hoge heren bij Tatra aan het overwegen om weer auto’s te gaan produceren. Dat ‘produceren’ zal wel op kleine schaal plaatsvinden, het is namelijk de bedoeling om speciaal op bestelling one-of-a-kinds te gaan maken. Het viel de directie van Tatra nogal op dat er veel oude Tatra’s weer worden geïmporteerd en in originele staat worden teruggebracht. Dat was één van de redenen om weer de productie van personenauto’s te hervatten.

Grote inspiratiebron is de Tatraplan T600. Dit was Tatra’s eerste auto na de Tweede Wereldoorlog. Het was een relatief ruime familieauto met achterin een viercilinder boxermotor. In totaal zijn er slechts 6.342 exemplaren van gebouwd, maar de auto heeft nog altijd historische significantie. Sowieso voor het merk zelf, want het zou een specialist worden in grote auto’s met de motor achterin, zoals onderstaande Tatra T613:

Het is niet het plan om de oude auto’s weer opnieuw te gaan bouwen. De nieuwe Tatra, waarvan de naam nog niet bekend is, moet van alle moderne gemakken voorzien zijn. Ook zal de auto beschikken over een moderne aandrijflijn en chassis. Tatra stond altijd bekend om zijn grote, luxe auto’s met V8 achter de achteras. Op de Ruf RGT-8 na is er geen enkele auto met die layout.

De laatste personenauto van Tatra stamt uit 1999. De sterkste uitvoering, de T700 GT had een 4.4 liter V8 achter de achteras, goed voor 231 pk. Niet dat je veel meer nodig had, want de wegligging scheen nogal ‘interessant’ tot ‘angstaanjagend’ te zijn.

Als de plannen allemaal doorgaan, kunnen we de nieuwe Tatra over drie tot vijf jaar verwelkomen. Het enige nadeel is wellicht dat Tatra in eerste instantie zijn eigen markt wil gaan bedienen. Er zijn geen plannen voor export. Al jaren geleden was er een kleine Tatra-revival, maar dat staat er helemaal los van.

