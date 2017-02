Deze M760Li door Individual is bijna perfect

Maakt behoorlijk hebberig.

Als het gaat om de BMW 7-serie (rijtest) dan is de M760Li het absolute snoepje. Een dikke V12, de bemoeienis van BMW M GmbH, 600 grab ‘em by the pony’s en 800 Nm aan koppel. Breng vervolgens de uberlimo bij Individual langs en mijn hart is gestolen.

Deze M760Li xDrive werd gespoten in de Individual-kleur Frozen Dark Brown in combinatie met 20″ wielen. Vanbinnen Merino-leder met Cashmere Beige stoelen. In het dashboard werd de tekst “BMW Individual Manufaktur” gegraveerd zodat ook passagiers weten dat ze met iets speciaals te maken hebben. Als finishing touch werd de dakhemel in alcantara gestoken. Te hard over een drempel rijden en je hoofd stoten was nog nooit zo premium.

De kracht van deze Indivdual BMW is dat het nét niet over de top is. De lak is chique, de velgen zijn ondanks het formaat niet overdreven en toch zit je in een voertuig dat in 3,9 tellen naar de honderd knalt. Het minst subtiele is misschien nog wel de grote V12-aanduiding op de middenconsole, maar soit.

Fotocredit: BMW M op Facebook