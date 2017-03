Deze mega ranch komt met een eigen circuit

Het grote stuk grond is in het verleden gekocht door een autofabrikant.

Toyota heeft eerder besloten om het hoofdkwartier in Californië te ruilen voor Texas. Onderdeel van deze verhuizing was de aanschaf van een ranch ten zuiden van de gemeente Denton in de schietgrage Amerikaanse staat. Het gaat om een lap grond van 30 hectare. Op het gebied staan diverse huizen, paardenstallen, schuren, tuinen en niet geheel onbelangrijk: een privé-circuit.

De Japanse autofabrikant wil er een toevluchtsoord voor VIPs van maken. Medewerkers van Toyota hebben tegen de buren gezegd dat er een besloten automuseum gaat komen. Ook de komst van Japanse tuinen en visvijvers is onderdeel van het plan, weet The Dallas Morning News.

Een woordvoerder van Toyota heeft gezegd dat de automaker meerdere VIP-oorden in het bezit heeft. Ze brengen dit echter niet naar buiten als groot nieuws omdat de gecreëerde faciliteiten niet voor het publiek toegankelijk zijn. Zelfs het hek bij de ingang geeft een anonieme indruk. Sinds 2014 heeft Toyota het lap grond in bezit. Men koos voor deze ranch vanwege de ligging. Het nieuwe hoofdkwartier van Toyota Noord Amerika in Plano is niet ver rijden en een vliegveld ligt ook nabij.

Toyota is daarnaast van plan dit jaar een aantal nieuwe gebouwen te realiseren op de ranch. Tevens behoort een gloednieuw huis en onderhoud aan de baan tot de plannen voor 2017.