Deze Mercedes 500E op Marktplaats heeft 360K gelopen

Is dat reden om de (toekomstige) klassieker te laten staan?

Deze 500E lijkt in eerste instantie op een afgeleefde tax…E-segmenter uit de vroege jaren ’90, maar vergis je niet! Binnen het W124-gamma was de 500E wel degelijk wat bijzonders. De auto werd ontwikkeld is samenwerking met Porsche en zelfs met de hand afgebouwd in Porsche’s fabriek in Zuffenhausen. Niet voor niks schreven we ooit een heuse special over het model.

De relatief bescheiden koets van de 500E is één van de aantrekkelijke dingen aan de auto. Porsche verspijkerde onderhuids veel aan de auto. De voorkant van de auto werd opnieuw ontwikkeld om de 5.0 liter grote M119 te huisvesten en de spoorbreedte is wat groter. De leek zal die subtiele wijzigingen echter niet opvallen. Wat dat betreft is de 500E bijna de tegenpool van de Mercedes 190 Evolution II die ontstond in hetzelfde tijdsgewricht.

Persoonlijk vind ik de eerste versies met een ’80s kleur’ en gele knipperlichten wat mooier, maar het exemplaar dat op Marktplaats staat heeft witte grijze knippers en een two-tone lak in grijs en zwart. De auto heeft al 360.486 kilometer achter de rug en dat lijkt een beetje veel voor een sportief model…

Maar, eerder zagen we al een vergelijkbare 500E voorbij komen met ruim 500.000 kilometer op de teller. Je hebt dus nog minimaal 140.000 kilometer te gaan! De vraagprijs van de auto bedraagt 19.950 Euro. Ter vergelijking: het exemplaar met 500.000 kilometer op de teller moest eind vorig jaar precies 5.000 Euro minder opleveren. Bulder jij binnenkort met deze 326 pk sterke AMG-avant-la-lettre naar je werk?



Bedankt Rachid voor de tip!