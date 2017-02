Deze Mercedes kende je nog niet!

Sterker nog: voor dit artikel kenden we hem zelf niet eens.

Potdikke wat blijft die Mercedes CLK GTR toch een heerlijk ding. Met enige regelmaat komt er eentje voorbijfietsen op een veiling of in de showroom van de betere dealer, maar er valt ook nog eens een hoop over te vertellen. De originele straatversie van de CLK GTR stamt uit 1999. De FIA verplichtte Mercedes tot het bouwen van 25 straatauto’s, wat ironisch genoeg pas gebeurde nadat de FIA GT1-klasse was opgeheven. Andere constructeurs hadden namelijk geen zin meer om het tegen de oppermachtige zilveren pijlen op te nemen en trokken zich daarom terug. Zonder constructeurs geen kampioenschap, dus houdoe en bedankt.

Met de CLK GTR werd in 1997 geracet. De straatversie van deze auto was voorzien van een 6,9 liter V12 (M120), goed voor 612 pk en 775 Nm. De CLK GTR naar 100 km/u in 3,8 tellen, had een topsnelheid van 344 km/u en was volgens het Guinness Book of World Records de duurste productieauto ooit gebouwd met een prijskaartje van ongeveer 1,5 miljoen USD. In de GT-racerij duurde het even voor de Mercedes op stoom was, maar gedurende 1997 zagen de Duitsers het licht en werd de CLK GTR oppermachtig kampioen.

Voor seizoen 1998 werd het roer omgegooid. De zware en complexe V12 maakte plaats voor een V8 en de auto werd een stuk lichter gebouwd. Het doel was namelijk Le Mans en daar komt een zuipende V12 niet van pas, meer daarover lees je HIER. De M119 V8 die vroeger in Groep C-auto’s werd gebruikt kreeg een nieuw leven, maar nu zonder turbo’s en met opgeboorde cilinders. Het resultaat? Een output van 600 pk en een topsnelheid van 330 km/u op Le Mans. De CLK LM werd in een oplage van vier stuks gebouwd, plus nog één straatversie waarmee we je eerder al in het ootje namen.

Welke auto je dan op de foto hierboven ziet? Het is de CLK GTR Super Sport, kortweg SS. Deze versie is uitgerust met de 7.3 liter V12 die je kent uit bijvoorbeeld de Pagani Zonda en de SL73 AMG. Er lijkt niet echt consensus te bestaan over het vermogen van de CLK GTR SS, dus we houden voor de zekerheid Wikipedia aan. Dat werkt bij scripties immers ook. Zij vermelden een vermogen van 664 pk bij 786 Nm aan koppel. Van deze versie werd één exemplaar gebouwd en één normale CLK GTR werd omgebouwd naar SS specificaties. Beide auto’s vallen trouwens wel onder de 25 gebouwde CLK GTRs. Je herkent de SS verder aan z’n iets afwijkende achtervleugel en andere achteruitkijkspiegels.

Een van de twee exemplaren werd voor de klant (een oliesjeik) rood gespoten en voorzien van een bruin interieur. De latere Zwitserse eigenaar bracht de auto terug naar HWA om ‘m weer zilvergrijs te laten spuiten, hij verkoos bovendien een rood interieur. Verder is er bar weinig goede informatie te vinden over deze ietwat mysterieuze auto, maar misschien maakt dat ‘m juist wel zo gaaf. Of is het toch die heerlijke koets in combinatie met een moddervette V12? U mag het zeggen!

Het behoeft verder geen uitleg dat dit monster volstrekt ongeschikt is voor gebruik op de openbare weg, maar -potjandikke- wat zouden we hier graag een rondje in blazen…