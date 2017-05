Deze merkwaarden zijn voor jou heilig

Een bloemlezing.

Als autoliefhebber heb je tegenwoordig vaak het idee dat sommige merken bereid zijn al hun merkwaarden overboord te gooien in hun hang naar de almighty Dollar. BMW maakt voorwielaangedreven bejaardenbakken, Porsche fabriceert poepende honden op stroom en Bentley draait zijn hand niet om voor een SUV-diesel op Audi-basis. En deze merken zijn bij lange na niet de enige merkwaarde(n)-verkwanselaars.

De respons van de CEO’s van de bedrijven in kwestie komt neer op:

“I made a G today.”

Maar tropisch eilandbewoner 2Pac zou daarop antwoorden:

“But you made it in a sleazy way.”

De vraag is: hoe lang komen merken weg met deze volksverlakkerij voordat niemand hun merkwaarden meer (h)erkent? @Italdesign vroeg jullie wat momenteel de ergste overtreders zijn, om een idee te krijgen welke merken het dichtste bij de rand van de afgrond balanceren.

Om maar te beginnen met de eerste respons die behoorlijk wat bijval krijgt: volgens @baklava maken de Duitse drie veel te veel modellen, die lang niet allemaal wat toevoegen:

“Ik ben wel een beetje klaar met hoeveel modellen BMW, Mercedes en Audi hebben. Ben het overzicht totaal kwijt. Ik zit niet te wachten op een crossover hatchbak 8 deurs hybride station wagon. De 3 grote merken stonden voor een luxe en overzichtelijke range die niet voor iedereen weggelegd waren, dat is nu wel anders.”

@Lincoln steekt de draak met het feit dat er bij AMG wel érg veel blokken met de hand worden gebouwd. Verdacht veel zelfs.

“Als AMG geen motoren meer met de hand bouwen ..”

Nog meer bijval krijgt echter zijn opmerking over het aantal uurtjes dat in een laklaagje gaat zitten bij Rolls Royce.

“.. en als Rolls Royce korter dan 27 maanden over een paintjob doet ..”

@peug206 begint serieus, maar verdwaalt dan steeds verder in humor.

“3cilinders in een bmw, de hydropneumatische vering in de Citroën, de voorwielaangedreven bmw’s, mercedessen die geen taxi of bestelbus waren, Renaults die GEEN elektrische storingen hebben, Peugeots die NIET met pech stil komen te staan. Oh en nieuwe lada’s. Dat kan echt, echt niet.”

@rufctr01 merkt nog een ernstige omissie op in het relaas van @peug206 en knikt de inkopper feiloos binnen:

“je bent Audi’s die geen olie verbruiken vergeten ;-)”

Gelukkig zorgt @flevocarspotter even voor een serieus intermezzo waar we het allemaal mee eens kunnen zijn, om de hilariteitsexplosie te ontwapenen.

“Alfa romeo’s zijn mooi.”

@robbert110 hecht waarde aan modellen die echt uitschreeuwen dat ze bij een bepaald merk horen en vindt het jammer als deze verdwijnen en vervangen worden door eenheidsworst:

“Ik vind persoonlijk individuele modellen belangrijk voor een merk. Land Rover was de Defender, de Discovery en de Range Rover en de rest. De Defender is niet meer, de Discovery is een soort Range Rover light geworden en alleen de Range Rover is nog een echtere Range Rover, daarmee is Land Rover voor mij toch een minder merk geworden. Jeep zou Jeep niet meer zijn zonder Wranger. Ford hoort niet zonder F-150. En bij Volvo hoort de V70.”

@ouweroestkar verklaart waar zijn naam vandaan komt en mijmert nog even weg bij de Opel’s van zijn jeugd. De vraag is alleen of Opel wat kan doen met deze opmerking.

“Ik ben altijd een opelrijder in hart en nieren geweest, maar de laatste jaren spreken de modellen mij totaal niet meer aan. Het zijn nu allemaal inspiratieloze hokken en bejaardenmobielen. Vroeger kochten mijn ouders iedere drie jaar een nieuwe Opel Rekord, langer dan drie jaar gingen ze overigens niet mee. Dan waren ze zo rot als een mispel. Een goede Opel moet roesten zei mijn vader altijd, maar niet te hard. Daarom reden wij ieder jaar in een Opel Rekord met een enorme tectyllucht naar Zuid-Frankrijk, als mijn vader de ruiten waste kwam daar nog eens eens spiritusgeur bij. Dat waren nog eens Opels!”

Terug naar de moppentrommel! @nism0 claimt dat BMW niet de fout in is gegaan met dat FWD-verhaal, maar met een andere innovatie:

“Toen BMW richtingaanwijzers ging monteren.”

@karhengst herinnert @nism0 er echter aan dat de ‘traditionele BMW-rijder’ tegenwoordig Audi rolt:

“Dat heeft ze inderdaad een hoop klanten gekost, waar Audi flink van geprofiteerd heeft. Snap wel dat de vermeende voorsprong in techniek nog altijd geen automatische richtingaanwijzers heeft geleverd. Voor je het weet ben je je klandizie kwijt aan Volvo of Alfa-Romeo.”

Ouwe Stegosaurus @corrado16v is in een melancholische bui en benoemt iets dat veel autoliefhebbers wel zullen herkennen. Maar het is wel een issue dat voor de hele industrie geldt en dus niet specifiek voor één merk.

“Ik zit toch nog wel een beetje met het volledig verdwijnen van de brandstofmotoren, bij welk merk dan ook. Noem me maar een dinosaurus, maar het heeft wel z’n charme zo’n brandstofmotor.”

Huisfilosoof @desjonnies heeft al de nodige levenservaring en kan het hele issue zodoende goed relativeren:

“Eigenlijk zijn alle automerken gewoon klantgeile hoertjes en is de glans of magie bij de meeste merken een illusie die in stand wordt gehouden door een goed geoliede marketing machine die een hele schare de trouwe gelovigen aan zich weet te binden door nog exclusievere naampjes of lettertjes te verzinnen. Wil je iets karakteristieks, zul je in het verleden moeten shoppen. Waarschijnlijk is de meest interessante de periode 1960 pakweg 1985.

Daarna werd de invloed van de menselijke hand minder door toedoen van CAD CAM ontwerpen, computer simulators, betere berekeningen dmv computers, betere betrouwbaarheid dmv door robot gestuurde productieprocessen enz.enz.

En hele hopen elektronica waardoor een Alfa betrouwbaar is, een VW fatsoenlijk remt, een Opel wegligging heeft en een Fiat start bij vochtig weer.

In iedere nieuwe auto zit zo’ n beetje dezelfde elektronische meuk die het ding eigenlijk meer bestuurt dan wij.

Wil je een thrill en kijken of je kunt rijden? Koop zo’n Maaskantje Manta.

De rest is komedie, sorry primijum en geneuzel, maar ik ben er [niet?] gevoelig voor.”

@piquet1986 vindt het maar niks dat bij BMW de koplampen nu aansluiten op de nieren:

“Bmw’s zonder | | tussen de lampen en nieren.”

En @davido89 hoopt dat de Corvette nooit een downsize-motor krijgt…:

“Corvette mag de ‘no substitute for cubic inches’ nooit over boord gooien.”

…zoals dat volgens @broekhoest bij Ford al wel is gebeurd:

“Dat Ford geen V8 meer in zijn GT stopt.

En niet alle kleuren meer biedt (zolang het maar zwart is)… Oh en dat Ford een 2.3 4 pitter in de Mustang heeft gelepeld. Maarja belasting hé. Oh en iets wat niet echt merkspecifiek is, automaten in hothatches. Gelukkig geeft Ford hierin wél het goede voorbeeld. ;)”

@jorden hoopt dat Ferrari niet te ver gaat in de zucht naar extra verkoopcijfers:

“Wanneer Ferrari; – een SUV gaat brengen

– een sedan gaat brengen

– iets anders met 4 deuren

– alleen 4wd levert

– stopt in de F1

– geen V12 meer bouwt

– een fabriek buiten Italia start

– geen rode lak aanbied

– betaalbaar wordt

– daytona stoelen schrappen

– 250 GTO’s die afschrijven

– stopt met sleutelhangers Dan spat mijn droom uiteen.”

@str8six vindt dat Audi weer eens ergens echt voorsprong in zou moeten hebben:

“Audi die pretendeert “voorsprong door techniek” te hebben terwijl ze sinds Quattro geen voorsprong in wat dan ook hebben gehad.”

@nicolasr is fan van lezersvragen (ook van bloemlezingen?):

“Hee. Een lezersvraag. Leuk! ;-)”

@viezefreddyw is genuanceerd:

Een Mercedes zonder ster op de motorkap is geen Mercedes.

Een sportwagentje zonder een handbak is geen sportwagentje.

Een Alfa Romeo zonder de welbekende Alfa Romeo grill is geen Alfa Romeo.

Een BMW zonder 3.0 liter grote zes-in-lijn diesel is geen BMW. Zo kunnen we natuurlijk ellendig lang doorgaan. Het allergrootste nadeel aan merkwaarde is dat er een hele hoop gebaseerd zijn op vroeger. Tegenwoordig zijn al die dingen bijna niet haalbaar meer. Ja, een Porsche Cayenne Hybride is geen ‘echte’ Porsche. Maar de Cayenne heeft Porsche gered. Ja, een atmosferische V8/10/12 is erg lekker, klinkt geil en rijdt veel gaver. Maar dat soort blokken blijven produceren zal de doodsteek zijn van een automerk. Turbo’s/hybride/accu’s zijn van deze tijd en autofabrikanten kunnen niet zonder deze dingen blijven voortbestaan. We zitten nu op de drempel als het gaat om auto’s rijden en auto’s produceren. Er wordt afscheid genomen van een hele hoop zaken vanwege het milieu en veiligheid. Al die dingen waar afscheid van genomen (moet) worden, vormen voor een groot deel de merkwaarde. Helaas…

@benven houdt van Zweeds staal en weent om het verdwijnen van de roffelende Volvo-vijfpitter. En om het verdwijnen van Saab trouwens:

“Stiekem treur ik wel eens vanwege het verdwijnen van de 5-in lijn bij Volvo en het ontbreken van een echte ‘R’.

Om nog maar te zwijgen van Saab :D”

@pomoek vindt het maar niks dat je tegenwoordig met Lambo’s daadwerkelijk kan rijden:

“Een Lamborghini hoort onrijdbaar te zijn.”

@geelbarrel heeft een horror-scenario in gedachte:

“Als Alfa Romeo onderdeel van de VAG groep wordt…..”

Tevreden Mercedes-rijder @vonklausenburg tenslotte komt met de rationele eindconclusie: