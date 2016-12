Deze Morgan Aero 8 staat in Nederland te koop

Als je écht iets exclusiefs wil rijden moet je deze okkazie even checken.

Voordat Morgan nostalgisch ging doen met de 3 Wheeler had je de Aero 8. Een redelijk tijdloos ding met een dikke V8 onder de kap. Kijkend naar de auto is het lastig schatten hoe oud het model nu precies is. 1998, 2000, 2004: de Aero heeft een divers design.

De Aero heb je in alle soorten en maten en in dit geval gaat om de variant met de BMW 4.4 V8 onder de kap. De Brit stamt uit 2002 en heeft slechts 38.467 kilometer gedraaid. De auto moet het echt van zijn uiterlijk en rij eigenschappen hebben. Het interieur is namelijk vreselijk saai. Het lijkt op een combinatie tussen het spartaanse en luxe. Morgan had beter voor één van de twee opties kunnen kiezen. De combo oogt wat vreemd in mijn ogen.

Deze Aero 8 is goed voor 287 pk, sprint in vijf tellen naar de honderd en heeft een top van 250 km/u. Het exclusieve bommetje is er in de loop der jaren niet veel voordeliger op geworden. De occasion staat voor 73.500 euro op Marktplaats.