Deze Nordschleife rondetijden laten zich WEL vergelijken

Want die hele 'wie heeft de snelste' contest kan wel wat context gebruiken.

In het vorige artikel hielden we een rant waarom de Nordschleife tijden zo relevant is als een zoutvaatje voor Patricia Paaij. Er zijn zo veel variabelen dat het eigenlijk onmogelijk is om de tijden te rangschikken. Dus ja, er zijn veel redenen waarom het volkomen nutteloos is. Maar er is gelukkig een oplossing.

De redactie van het toonaangevende Duitse magazine ‘Sport Auto’ is het hier grotendeels mee eens. Geregeld wordt er een auto onderworpen aan een zogenaamde ‘Supertest’. Een onderdeel van deze test is ook een fast-lap over de Nordschleife. Deze wordt bijna steevast door Horst Von Saurma gedaan. Na de Touristenfahrten krijgt hij even de tijd om een ‘cleane lap’ te rijden. Eentje om er even in te komen en dan één of twee snelle ronden. Die tijd wordt dan vermeld. Ondanks dat bijna niemand de beste man zal bijhouden, rijdt hij express met een bepaalde marge. Dit betekent dat hij de persdemo’s niet om de week hoeft af te schrijven. Dit houdt ook in dat de tijden die gereden worden behoorlijk goed te vergelijken zijn.

Daarom bij deze de enige lijst die er daadwerkelijk toe doet!

9:09 – Abarth Grande Punto Esseesse (199, 2008)

9:05 – Ford Focus RS (DBW, 2004)

8:59 – Renault Clio R.S. (2013)

8:54 – Opel Corsa OPC (D, 2008)

8:53 – Volkswagen Golf GTI (Typ 1k, 2005)

8:51 – Ford Focus ST (DA3, 2005)

8:51 – Alfa Romeo 156 GTA (838, 2002)

8:47 – Honda Civic Type-R (EP3, 2001)

8:40 – Chevrolet Corvette Coupé (C5, 1997)

8:39 – Honda S2000 (AP1, 2000)

8:38 – Honda NSX (NA1, 1997)

8:32 – Porsche Boxster S (986, 1999)

8:29 – Audi TTS (8J, 2008)

8:28 – Porsche 911 Carrera (993, 1997)

8:26 – Ford Focus RS (DA3, 2009)

8:26 – Nissan 350Z (Z33, 2003)

8:26 – BMW 335i Coupé (E92, 2007)

8:26 – Audi S5 Coupé 4.2 quattro (2008)

8:25 – Jaguar XKR Coupé (X150, 2006)

8:25 – Lotus Exige S (2008)

8:24 – Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR (1999)

8:22 – BMW M Coupé (E36/8, 1998)

8:22 – BMW M3 Coupé (E46, 2000)

8:22 – Mercedes-Benz C55 AMG (W203, 2004)

8:17 – Porsche Boxster S (987.2, 2009)

8:16 – Porsche Cayman S (987C.2, 2009)

8:15 – BMW 1 M Coupé (E82, 2011)

8:15 – Alpina B3 Bi-Turbo Coupé (E92, 2008)

8:13 – Mercedes-Benz C63 AMG (W204, 2009)

8:13 – Ferrari F355 (1994)

8:13 – BMW M5 (E60, 2004)

8:10 – Alpina B6 S Coupé (E63, 2008)

8:10 – Dodge Viper GTS (1997)

8:09 – Honda NSX Type-R (NA2, 2002)

8:09 – BMW M6 Coupé (E63, 2005)

8:09 – Audi RS4 Limousine (B7, 2006)

8:06 – Ford Focus RS (DYB, 2016)

8:04 – Porsche Cayman S Sport (987C, 2007)

8:04 – Audi R8 4.2 FSI Quattro (2007)

8:03 – Porsche 911 GT3 (996, 1999)

8:03 – Aston Martin V8 Vantage (2005)

8:02 – Aston Martin DBS (2008)

7:56 – Ferrari 360 Challenge Stradale (2004)

7:56 – Porsche 911 Turbo (996, 2000)

7:55 – Ferrari F430 F1 Berlinetta (2006)

7:55 – Mercedes-Benz E63 AMG S (W214, 2013)

7:54 – Porsche 911 Turbo (997, 2007)

7:54 – Mercedes-Benz CLK55 AMG DTM Straßenversion (C209, 2005)

7:52 – Lamborghini Gallardo LP56-4 (2008)

7:52 – Mercedes-Benz SLR McLaren (C199, 2005)

7:50 – Porsche 911 Carrera S (997.2, 2008)

7:50 – BMW M3 CSL (E46, 2003)

7:49 – Chevrolet Corvette Z06 (C6, 2007)

7:48 – BMW M3 GTS (E92, 2011)

7:47 – Lamborghini Murciélago LP640-4 E-Gear (2007)

7:47 – Ferrari 599 GTB Fiorano (2005)

7:47 – Wiesmann GT MF5 (2010)

7:47 – Porsche 911 GT3 RS (996.2, 2004)

7:46 – Lamborghini Gallardo Superleggera (2007)\

7:46 – Porsche 911 GT2 (996.1, 2001)

7:46 – Mercedes-Benz C63 AMG Coupé (C204, 2012)

7:44 – Pagani Zonda C12 S 7.3 (2005)

7:44 – Porsche 911 Turbo S (997.2, 2011)

7:44 – Porsche 911 Carrera S (991.1, 2011)

7:44 – Audi R8 5.2 FSI quattro (2009)

7:42 – Lamborghini Murciélago LP670-4 Super Veloce (2010)

7:42 – Porsche Cayman GT4 (981C, 2015)

7:40 – Mercedes-Benz SLS AMG (C197, 2010)

7:40 – Porsche 911 GT3 (997.2, 2010)

7:39 – Ferrari 430 Scuderia (2008)

7:39 – TechArt GT Street (997.1, 2007)

7:38 – Ferrari 458 Italia (2010)

7:38 – Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera (2011)

7:38 – Nissan GT-R (R35, 2009)

7:38 – Chevrolet Corvette ZR1 (C6, 2009)

7:38 – Lexus LF-A (2010)

7:37 – BMW M4 GTS (F82, 2016)

7:35 – McLaren 650S Spider (2015)

7:35 – Mercedes-Benz SLS AMG Black Series (C197)

7:35 – Ruf RT12 S (997.1, 2008)

7:34 – Porsche 911 Turbo S (991.1, 2014)

7:34 – Audi R8 GT (2010)

7:34 – Lexus LF-A Nürburgring Package (2012)

7:34 – Nissan GT-R (R35, 2010)

7:33 – Koenigsegg CCR (2005)

7:33 – Pagani Zonda F (2006)

7:32 – Audi R8 V10 Plus (2015)

7:32 – Porsche Carrera GT (980, 2004)

7:32 – Porsche 911 GT3 (991.1, 2013)

7:30 – Porsche 911 GT3 RS 4.0 (997.2, 2011)

7:28 – Porsche 911 GT3 RS (991.1, 2015)

7:28 – McLaren MP4-12C (2011)

7:28 – Lamborghini Huracán LP610-4 (LB724, 2016)

7:25 – Lamborghini Aventador LP700-4 (LB834, 2012)

7:24 – Porsche 911 GT2 RS (997.2, 2010)

7:24 – Gumpert Apollo Sport (2009)

7:13 – Porsche 918 Spyder Weissach Package (2014)

7:10 – Mercedes-AMG GT-R (C190, 2016)