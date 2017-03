Deze occasion past ons allemaal

Een trip down memorylane voor de wat oudere snelwegpiraat!

Vandaag de dag rijdt de hermandad met ietwat sneue Tourans Volvo’s in de rondte, maar nog niet zo gek lang geleden werden op de snelweg heuse Porsches ingezet. De eerste Porsche die door de politie werd gebruikt was de 356 die in de jaren ’60 dienst deed. Dit ding werd in 1962 voor het bedrag van 17.609,52 gulden aangeschaft. De allerlaatste Porsche met blauw/rode strepen was de 964 Carrera 2 die in de jaren ’90 maar liefst 230.000 gulden kostte.

In eerste instantie werden de Porsches vooral gebruikt om de Nederlandse automobilist op te voeden. In de jaren ’60 kwam het bijvoorbeeld nog weleens voor dat een weggebruiker doodleuk op de snelweg wilde omkeren, met alle nare gevolgen van dien. De Porsches reden sneller dan het gangbare verkeer waardoor ze meer overtredingen signaleerden. Bovendien werd bij een temperatuur van drie graden boven 0 altijd met het dakkie open gereden zodat agenten meer zouden zien.

Later werd filebeveiliging de belangrijkste taak van de politie-Porsches. Voor het tijdperk van de matrixborden klapte er nog weleens een onoplettende bestuurder bovenop de staart van een file. De Porsches losten dit probleem op door een paar honderd meter voor de file op de vluchtstrook te gaan staan. Een van de agenten kon door het ontbrekende dakje rechtop gaan staan en het naderende verkeer waarschuwen. Mooie bijkomstigheid: door de layout (motor in de kont en luchtkoeling) waren de oudere 911’s uitermate geschikt om langere tijd achteruit te rijden.

Uiteindelijk werd het hele verhaal volgens het ministerie van Financiën te duur. De Porsches gingen eruit en daarvoor kwam de Mercedes 190E in de plaats.

Deze occasion

Om maar meteen met het allerbelangrijkste aan deze occasion te beginnen: de 911 Targa uit 1977 is volgens de verkopers 100% origineel en nooit overgespoten. “Nummer 47” werd namelijk gebruikt als reserve auto, wat de relatief lage kilometerstand verklaart. De 2.7 boxermotor in de bips levert 165 pk, al is dan weer niet zeker of het nog steeds hetzelfde blok is als waarmee de auto origineel werd geleverd. Toch jammer, als eerder in de advertentie nog beweerd wordt dat de auto volledig authentiek is.

In 1993 werd bij een kilometerstand van 100.000 stuks een revisie uitgevoerd en intussen staan er iets meer dan 150.000 kilometers op de teller. Wie altijd al eens in z’n achteruit over de vluchtstrook wilde jakkeren mag het symbolische bedrag van 119.911 euro meebrengen.

Dank aan Stijn voor het tippen!