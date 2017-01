Deze Opel vergeet je vanaf nu nooit meer

What has been seen...

Potjandikke we worden oud! We schrijven 1993. Grunge-bandjes zingen over hoe vervelend het wel niet is als de jeugd niks te zeuren heeft, Alain Prost wordt met twee vingers in de uit de kluiten gewassen neus F1-kampioen, Bill Clinton wordt geïnaugureerd als president van Amerika en Opel maakt het publiek op de IAA in Frankfurt dat jaar aan het gniffelen met de Scamp; een pickup-gevalletje op basis van de Corsa.

Naast de Scamp komen de Duitsers ook met een Tigra cabrio en een jaar later met de Scamp II op de proppen, maar beide autootjes waren niet zo grappig als de originele Scamp. Het lijkt namelijk een simpel gevalletje achterbank eruit, vanaf de B-stijl de zaag erin, felgekleurd interieurtje erin en klaar is je te heet gewassen El Camino. Niet dus!

Het kostte namelijk nog veel minder werk om deze Scamp te bouwen, aangezien de achterbank er gewoon in bleef zitten. Geen El Camino, Ute of pickup dus, maar een heuse Landaulet voor de krappere beurs. Helaas is links en rechts knap weinig informatie te vinden over dit maffe karretje, gelukkig hebben we de foto’s nog. Dat het karretje niet in productie is gegaan zal verder niemand verbazen.