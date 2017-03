Deze Pagani heeft wel héél veel downforce…

Zo'n 2,5 miljoen euro opgefrommeld onder een truck: zo ziet dat eruit.

Op een Italiaanse ringweg ging het recentelijk mis met een Pagani Huayra BC en een vrachtauto. Dit type Huayra werd in een oplage van 20 stuks gebouwd, allen met een prijs van ongeveer 2,5 miljoen euro. De eigenaar van dit beestje zal dan ook de nodige euro’s kwijt zijn aan de reparatie, al hebben we her en der gelezen dat het zou gaan om het showmodel van Pagani zelf.

Helaas is weinig bekend over de toedracht van het ongeluk. Wel schreef Autoblog.it dat de weg een uur lang geblokkeerd werd door de crash en dat de brandweer een flinke poos bezig is geweest. De Huayra BC peurt 800 pk uit z’n AMG V12 en door een streng dieet weegt het ding slechts 1.220 kg. Afgaande op de foto’s moet het ding absoluut te repareren zijn.

Dank aan @spykerboy voor de tip!