Deze Pagani is van een bekende verzamelaar

En wat mij betreft zit er nét een flapje teveel op.

Je kijkt naar de Pagani Huayra BC Macchina Volante. Het gaat inderdaad om een gepersonaliseerde versie van de toch al zeer exclusieve Huayra BC en de auto behoort toe aan niemand minder dan Kris Singh. Deze zakenman kennen we al van z’n vette Lambo’s en van de Huayra La Monza Lisa.

De Huayra BC Macchina Volante is onderhuids een “gewone” Huayra BC. De AMG-motor onder de kap levert ruim 800 pk en is gekoppeld aan een gerobotiseerde ‘bak met zeven verzetten. Het onderstel van de BC is behoorlijk racy en zoals je verwacht bij een Pagani zijn de details en het afwerkingsniveau misschien nog wel indrukwekkender dan de prestaties en het geluid.

Nog wat side info: de naam Macchina Volante betekent vliegende auto in het Italiaans. Deze naam is gekozen door Horacio Pagani himself, die een groot bewonderaar is van Leonardo da Vinci.