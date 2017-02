Deze Porsche 911 Rat Rod is ontzettend lauw

Je kan je klassieke 911 natuurlijk in originele staat houden. Je kan 'm ook naar Singer brengen en beter maken dan 'ie ooit was. Dat zijn allebei niet direct slechte opties, maar het kan altijd beter.

Want zeg nou zelf, wat is er gaver dan deze creatie van Danton Arts Kustoms. Nakai-san kan wel inpakken met zijn Rauw Welt Begriff, want bruter dan dit was een Porsche 911 nog nooit.

Als basis van de creatie dient een Porsche 911 van de generatie 964. Enige tijd was dit model niet zo geliefd, maar inmiddels ligt dat totaal anders. Samen met de rest van de luchtgekoelde 911-jes schiet ook de waarde van de 964 door het plafond. Dit tot ergernis van mensen die er graag een willen hebben. Op de redactie is met name collega @casperh behoorlijk gecharmeerd van de 964 en dan liefst natuurlijk in peperdure RS trim.

Om maximale waarde te waarborgen kan je een 911 beter standaard houden. Maar ja, standaard is ook maar zo gewoontjes. Soms is het leuker om een beetje uit de band te springen. De jongens van van Danton Arts Kustoms hebben dat soort van letterlijk genomen. De banden van hun 964 staan namelijk letterlijk buiten de koets van de auto. Qua uiterlijk doet de auto daarmee denken aan een Kever duinenbuggy, alleen dan…euhm…platgeslagen. Wellicht daarom ‘klopt’ de look van het apparaat op een of andere manier wel, hoewel het een bizarre aanblik vormt.

Zoals het hoort bij een Hot Rod of Rat Rod, wordt de aandrijving verzorgt door een dikke V8, in dit geval afkomstig van Ford. Deze motor is niet gemonteerd in het achteronder, maar pontificaal voor in de neus. Het ding wordt niet bedekt door blikmateriaal dus je hebt er open zicht op. Tenslotte hebben de bouwers ook nog eens gekozen voor de best mogelijke kleur die ze hadden kunnen kiezen.

Laatste opvallende puntje aan de auto: de makers ervan komen niet uit ‘Murica. Gezien het concept en de dikke V8 had je dat wellicht gedacht, maar niks is minder waar. Danton Arts Kustoms komt namelijk uit de Ard├Ęche. Je kan er dus gewoon naartoe rijden om je bestelling te plaatsen. Ze hebben ook deze Instagram-pagina met hun andere creaties.