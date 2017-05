Deze rallyrijdster stond ooit in de Playboy [50% NSFW]

Maar jullie willen natuurlijk alles weten over haar racecarrière. Snappen we, geen probleem.

Mooi weer buiten vraagt om een zonnetje op je scherm. Da’s aan Inessa Tushkanova wel toevertrouwd! Deze Oekraïense werd geboren in 1987 en heeft aardig wat successen op haar naam staan. Zo won ze diverse rallystages maar ook een time attack op ons aller Circuitpark Zandvoort wist ze in 2013 winnend af te sluiten.

Aanvankelijk reed Tushkanova in een Impreza, maar later ruilde ze deze favoriet van @WillemE in voor een Lancer Evo. Tussen de bedrijven door vond mevrouw ook nog tijd om haar raceoverall te verruilen voor een, euh, eigenlijk voor helemaal geen kleding. Ze stond namelijk meerdere malen in het bekende bloodblad en in 2012 werd ze zelfs Playmate van het Jaar in Oekraïne.

Dit alles schreeuwt om een gallery en die hebben we. Voor de echt smeuïge plaatjes zul je echter zelf een rondje moeten zoeken.