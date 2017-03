Deze Renault R5 Turbo 2 Evolution kan jij binnenkort rijden

Vous savez que vous le voulez.

Of in het Nederlands: je weet dat je het wil. Deze heerlijk Renault R5 Turbo 2 Evolution is nummer 120 van de 200 gebouwde exemplaren homologatiemodellen en rolde in 1985 van de band. De enige reden dat deze heerlijke, lijpe, uit z’n proporties getrokken kleine bullebak bestaat is omdat Renault er 200 van moest verkopen om de R5 Maxi Turbo rallyauto te mogen rijden in de Group B WRC van weleer.

De auto heeft een zogenaamd 8221-uitmonstering, wat inhoudt dat de 1.4 viercilinder turbo minder gewicht vooruit hoeft te duwen. Het dak was namelijk van aluminium. De auto is wel deels opnieuw gespoten en de deuren werden iets verstevigd voor het geval je dit listige ding tegen een boom zou parkeren. De driedelige Gotti-wielen zitten gemonteerd, maar je krijgt de standaard turbinewielen er ook bij. Het onderstel is recent vernieuwd met Bilstein-spullen die speciaal voor deze auto ontwikkeld zijn. In totaal heeft dit exemplaar ongeveer 45.000 kilometers op z’n tellertje, wat de fijne staat van de auto verder verklaart.

De verkoper brengt overigens ook de imperfecties keurig in beeld, zoals wat kleine blaasjes in de lak, de staat van de koplampen en de rubbers en wat oppervlakkige roest bij de wielophanging. Maar dat mag de pret niet drukken, u kunt zich vergapen aan de mega gallery, of bieden!

Met dank aan Sjoerd voor de tip.