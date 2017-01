Deze restomod benadert de perfectie

Zelden zagen we dat interieur en exterieur zo smaakvol op elkaar waren afgestemd.

Voor de gemiddelde Buick hoef je ons niet midden in de nacht wakker te maken, maar als het geheel er zó fraai uitziet willen we best een uitzondering maken. Het gaat om een Buick Special uit 1962 die in 2002 door Sue en Ted Richardson werd aangeschaft.

Ted stelde zichzelf vervolgens enkele doelen: een dikke motor, een rijdbare auto en een perfecte stance. De auto werd geprepareerd om mee te doen aan de Street Machine of the Year-verkiezining in 2003. Power heb je nooit genoeg en dus werd gekozen voor 455 Buick big block, goed voor 555 pk. Deze motor werd bovendien gekoppeld aan een handbak met zes versnellingen.

Amerikanen staan niet bekend om hun subtiele velgen en toch staat deze Bu’Wicked op 17 inchers die perfect bij het project passen. Michelin Pilot Sports zorgen voor de broodnodige grip, 13,5 inch remschijven doen de rest. Het interieur werd opnieuw bekleed en de Buick kreeg een volledige rolkooi. Mocht deze kar je bekend voorkomen; dat kan kloppen! De Buick was speelbaar in Gran Turismo 4.

Wie hongerig wordt na het zien van de foto’s heeft mazzel. De Bu’Wicked kan voor 150.000 USD de jouwe zijn.