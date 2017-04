Deze sappige Alfa is gebaseerd op de 159

Alleen de naam is een beetje fout.

Je kijkt namelijk naar de Alfa Romeo Diva, een concept car uit 2006. Designtechnisch is dit ding inderdaad afgeleid van de geniale Alfa Tipo 33 Stradale, maar je had natuurlijk ook allang gezien dat de Diva behoorlijk veel lijkt op de latere 4C, inclusief die koplampen waar je jeuk van krijgt als je er te lang naar kijkt.

Die koplampen vergeten we even, want er is gelukkig ook een hoop positiefs over deze creatie van Sbarro te melden. Zo ligt DE Busso V6 uit de 147 GTA en 156 GTA tussen de assen en staat de Diva op het platform van het antwoord op al je vragen: de 159. Nog even over die motor: het ding werd voor de gelegenheid opgekieteld van 250 naar 294 pk. Dat moet heerlijk klinken…

Niet relevant, maar toch een rondje specs. Het ding heeft een top van 270 km/u en racet in vijf tellen naar 100 km/u. Da’s voor een deel te danken aan de motor, maar de Diva was ook nog eens behoorlijk licht. Het apparaat woog 1.100 kg. De zesbak werd bediend middels flippers achter het stuur.

Onderstel: check. Motor: check! Rare koplampen: helaas ook check. Kijk echter nog eens goed naar die raamportieren die doorlopen in het dak, die vleugel op de neus, die moddervette velgen die de wielkasten perfect opvullen en dan ook nog eens een paar buitenspiegels halverwege de A-stijlen… Sbarro heeft de wereld meer dan eens schrik aangejaagd met rare creaties, maar deze Diva is wat mij betreft de uitzondering die de regel bevestigt.