Deze sedan met Italiaanse flair is anders dan de rest

..aandrijflijn met turbinepower! In Genève staat Pininfarina met de H600. Een sedan met een Europees uiterlijk en Aziatisch brein. De ideale combo? De hybride is een samenwerking tussen het Italiaanse designbureau en de Hybrid Kinetic Group (HKG) uit Hong Kong.

Het getoonde model in Zwitserland betreft een concept. De voorkant lijkt wat weg te hebben van een Maserati, de rest van het uiterlijk staat behoorlijk op zichzelf. Of de H600 ook in productie zal gaan is afwachten. Voor HKG is het model vooral een presentatie om te laten zien wat voor techniek ze in huis hebben.

Over de aandrijflijn is helaas weinig tot niets bekendgemaakt, dus kunnen we ook niets vertellen over de techniek en eventuele specificaties. Het blijft voor nu dus bij plaatjes kieken. Naast deze H600 gaan Pininfarina en HKG ook werken aan andere modellen. De samenwerking is vastgelegd voor bijna vier jaar.