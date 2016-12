Deze smaakjes van de BMW M4 kun je kiezen

Er schijnt namelijk nog een leuke variant te komen

Bij de introductie van de F82 generatie van de BMW M4 (en de F 80 M3) heeft BMW een heel belangrijk heilig huisje moeten omwerpen. De motor was niet langer atmosferisch. Met het afscheid van de E93 M3 Cabriolet heeft BMW geen atmosferische motor meer in de range. Ok, de range extender van de i3 heeft geen turbo, maar die laten we buiten beschouwing.

Maar BMW zou BMW niet zijn als ze het niet bij één topmodel zouden laten. Ook bij de voorgaande edities van BMW’s sportrakker waren er diverse leuke edities. Aan de ene kant een beetje flauw. Als je de snelste 4-serie wilt hebben, dan koop je de M4, toch? Aan de andere kant, je kan nu precies kiezen hoe hardcore jouw M4 is. De instap M4 (rijtest) is geen stakker. Met 431 pk en 550 Nm zul je nooit iets tekort komen. 0-100 is slechts in 4,1 seconden achter de rug en de topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Zonder die elektronische waakhond moet de 300 kilometers per uur overigens prima te doen zijn.

Mocht je de M4 net even te gewoontjes vinden, dan kun je de M-Performance catalogus erbij pakken. Daarin kun je je tegoed doen aan diverse accessoires. Van stickersets tot spoilers, velgen en remmen-upgrades. Volgens BMW gaat de M4 er geen streep harder door, maar je kunt jezelf net even onderscheiden van al die andere M4 rijders. In Duitsland en Japan hebben ze er zelfs een speciale Performance Edition van gemaakt, maar zoals gezegd, je kan deze accessoires ook gewoon zelf aanvinken.

Voor de mensen die nu eenmaal méér willen kun je het Competition pakket selecteren. Dan krijg je de beschikking over maar liefst 450 pk, waardoor 0-100 een hele tiende (!) sneller verloopt. Altijd lekker. Verder krijg je andere vering, hardere dempers en stevigere anti-rollbars zodat je nog beter kunt boenderen. Je kan de Competition gemakkelijk herkennen aan de 20″ velgen die enkel liefhebbers of haters kent; een tussenweg lijkt er niet te zijn.

Aangezien BMW een lange traditie heeft op het gebied van trackday specials kwam het vorig jaar met de M4 GTS. Dit is de opvolger van de legendarische M3 CSL (E46) en M3 GTS (E92). Voor deze variant heeft BMW helemaal uitgepakt: de achterbank ging eruit, de motor kreeg waterinjectie (nu 500 pk!) en de auto werd getooid met allerhande carbon spoilers en splitters. De M4 GTS laat er geen twijfel over bestaan: dit apparaat is serieus speelgoed. De prestaties liegen er ook niet om: 0-100 in 3,8 seconden en wederom een begrenzer, maar dan op 305 km/u. Misschien nog wel knapper is de rondetijd op de Nürburgring Nordschleife: slechts 7 munten en 28 seconden. Dat is exact even snel als die andere Ringridder, de 991 GT3 RS. Respect.

Dus je hebt al 4 (!) opties als je jezelf een M4 cadeau wilt doen. Maar er komt waarschijnlijk een vijfde keuze bij, en dat is de M4 CS. Nu is dat een beetje verwarrend, want voorheen was een CS (in de UK) gelijk aan onze Competition uitvoeringen bij de E46 en E92 M3. Onze Spaanse collega’s van Motor.es hebben een vergelijkende test gehouden tussen de M4 GTS en de M4 CS. In dit geval staat CS voor ‘Competition Sport’. De M4 CS combineert de hardware van de gewone M4 Competition met wat onderdelen van de GTS. Dus je hebt 20″ velgen rondom (de GTS heeft 19″ voor, 20″ achter), keramische remschijven, de GTS splitter en ook diens achtervleugel. De maximumsnelheid is 280 km/u.

In het interieur zet die lijn zich door. De sportkuipen zijn serieuzer dan in de gewone M4, maar lang niet zo extreem als de schaalstoelen in de GTS. Nog een groot voordeel van de M4 CS is dat je een achterbank hebt. En alhoewel we hopen dat je ze nooit nodig zult hebben, de M4 CS heeft de beschikking over gordijnairbags (die heeft de GTS dan weer niet).

Het is vooralsnog onduidelijk of de CS op andere markten geleverd gaat worden. Er zijn 60 stuks aangekondigd voor de Spaanse markt, maar dankzij de populariteit van dit model aldaar schijnt het dat BMW aan het kijken is om dit model in meerdere landen te leveren.

Voorkeuren voor welk type (en waarom!) zijn welkom in de comments!