Deze smaakvolle BMW i3 komt alléén naar Nederland

BMW presenteert met enige regelmaat special editions van de i3 en de i8. Niet altijd even spannend, maar voor deze i3 Carbon Edition maken we een uitzondering.

De Beierse boys blazen hoog van de toren, want deze Carbon Edition is slechts tijdelijk in Nederland verkrijgbaar. De i3 (rijtest) is voor de gelegenheid gespoten in Carbonschwarz en die tint is normaal niet leverbaar op het kekke autootje.

Om het sportieve karakter te accentueren (niet onze woordkeuze) kreeg het exterieur accenten in Frozen Grey metallic. De 20 inchers werden in dezelfde tint gepoedercoat. De bekleding is van leer, er zit een elektrisch glazen schuifdak in, parkeerassistentie, Harman Kardon-geluid en parkeerassistentie. Het spreekt voor zich dat dit slechts een greep is uit de vele gadgets die op deze versie standaard zijn.

Kost dat? 53.731 euro. Voor dat geld koop je ook een 330i en dan hou je 5 rooitjes over voor opties. Jullie idee?