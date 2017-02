Deze snelle E-klasse kun je bij de dealer kopen

Ok, het is wel een Duitse dealer. Maar toch echt een Mercedes dealer.

Weinig auto’s weten zo goed invulling te geven aan hun segment als de Mercedes-Benz E-Klasse (rijtest). De leaselieveling uit Stuttgart biedt eigenlijk alles. Ruimte, comfort en prestaties voor een redelijke prijs. Dat laatste geldt uiteraard enkel en alleen als je niet te veel kruisjes aanvinkt in de configurator. Ondanks dat de E-klasse allang niet meer de zompige cruiser van weleer is, kan het altijd nog een stapje sportiever. Althans, dat moeten ze bij Lorinser gedacht hebben.

De E-klasse is voor Lorinser altijd een belangrijke auto geweest. Niet alleen als gewild tuningsobject, maar ook qua verkopen. Lorinser is namelijk in eerste instantie gewoon een Mercedes-Benz dealerschap. Naast Autohaus Lorinser voor Mercedes hebben ze ook Lorinser Classic Service (net als Brabus) en bestaat er zelfs een Autohaus Lorinser dealer voor Toyota’s. Maar wij kennen het bedrijf uit Waiblingen voornamelijk van hun tuning escapades. De ene keer minder geslaagd dan de andere keer. Maar we willen je de W124 variant van Lorinser zeker niet onthouden:

Meer smaakvol aangepaste W124’s vind je in dit artikel. Terug naar de Lorinser E-klasse. Je kan ervan uitgaan dat ze de auto’s van haver tot gort kennen. Zo hebben ze ook hun werk gedaan met de W213 generatie van de E-klasse. Uiteraard is er weer van alles mogelijk. Denk aan 20″ velgen, bodykit, sportuitlaten, verlagingsets. De belangrijkste zijn uiteraard de vermogenskits:

E200 (van 184 pk / 300 Nm naar 210 pk / 330 Nm)

E250 (van 210 pk / 300 Nm naar 245 pk / 350 Nm)

E300 (van 245 pk / 370 nm naar 282 pk / 450 Nm)

E400 4-Matic (van 333 pk / 480 Nm naar 380 pk / 570 Nm)

E350d (van 258 pk / 620 Nm naar 300 pk / 695 Nm)

De prijzen vallen reuze mee. Afhankelijk van het type motor ben je tussen de €1.000 en €1.500 kwijt. Maar hey, Mike, wacht, er is meer! Ben je in de fortuinlijke positie om in een heuse E43 AMG de Autobahn onveilig te kunnen maken, helpt Lorinser je ook. Naast een iets uitdagendere bodykit (de witte E-klasse in de gallery) en heftigere velgen heb je nu 440 pk en 600 Nm tot je beschikking. Lorinser noemt de auto al niet onterecht Lorinser E50. Kopen doe je bij de betere Lorinser dealer bij jou in de buurt.