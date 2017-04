Deze supercar met W16 en 80 kleppen ken je nog niet

560 pk bij 10.000 toeren uit een 'Yamaha' W16! Deze wíl je gewoon kennen.

Nee, hier volgt geen zielig verhaal van een kleine fabrikant met een grote droom die uiteindelijk in duigen viel omdat niemand zijn auto wilde kopen. Nee, dit is de vleesgeworden droom van de Fransman Ramón Jimenez, die deze auto geheel zelf ontwikkelde en bouwde. Voor hemzelf.

Oorspronkelijk was Jimenez geen onverdienstelijk motorcoureur, maar ook op vier wielen wilde hij graag hard gaan. Hij was gek van auto’s als de Porsche 917 en Lola T70, maar deze waren ook begin jaren ’90 al onbetaalbaar. Daarom besloot Ramón maar zelf zijn eigen supercar te bouwen.

Het resultaat is de Jimenez Novia, die in 1995 werd voltooid. De looks van de auto zijn duidelijk een verwijzing naar de door hem geliefde prototype-racers uit de jaren ’70. Niet per se fraai, maar ontworpen voor maximale downforce en daarmee dus wel functioneel.

Het zou natuurlijk makkelijk zijn om gewoon een dikke Amerikaanse V8 achterin te hangen, maar dat vond Jimenez geen uitdaging. Nee, ook de krachtbron ontwikkelde en bouwde hij grotendeels zelf. Als basis nam hij het motorblok van de Yamaha FZR 1000, een sportmotor met een 1-liter grote viercilinder met vijf kleppen per cilinder. Of eigenlijk vier van die potente motorfietsmotoren…

Anders dan bij de W16 van Bugatti, waarbij twee rijen zuigers één cilinderblokk delen, bestaat de W16 van Jimenez uit een viertal motoren gemonteerd op één onderblok met twee krukassen. De distributie is een combinatie van Yamaha’s systeem met kettingen tussen de 2e en 3e zuigers en een centrale distributie met twee riemen aan de voorzijde van het blok.

Het geheel is goed voor 560 pk bij een fijne 10.000 toeren per minuut. Daarbij weegt de Novia slechts 890 kilo, dus vuurwerk gegarandeerd. Ramón kreeg de lokale overheid zo ver een stuk snelweg voor hem af te sluiten, waar hij een topsnelheid van bijna 380 km/u haalde. De sprint van 0 naar 100 kost naar verluid 3,1 seconden.

Niet alleen de prestaties van de Novia zelf zijn bewonderswaardig, de prestatie van Ramón zelfs is zo mogelijk nog grootser. Want helemaal zelf zo’n bijzondere en potente supercar ontwikkelen en bouwen is maar weinigen gegund.