Deze Toyota speelt een rol op de Olympische Spelen

Het is tevens letterlijk en figuurlijk een boot van de toekomst.

Toyota gaat namelijk pas in juli 2018 beginnen met het testen van het nieuwe vaartuig. Verschillende PONAM-28V’s worden door Toyota gratis beschikbaar gesteld aan de Japanse overheid. Deze gaat er bijvoorbeeld werkzaamheden mee verrichten in de haven van Tokyo, maar ook mensen mee vervoeren tijdens de Olympische Spelen van 2020. Toyota is immers officieel sponsor van dit sportfeestje.

Het testprogramma loopt tot maart 2021 en in ruil voor het cadeau krijgt Toyota gratis data terug over het functioneren van het ding. Maar dat alles is niet eens de reden waarom we schrijven over deze Toybota. We hebben dit plezierbootje in principe namelijk al eens eerder de revue laten passeren.

Echter, normaal gesproken wordt de 28-voeter voortgestuwd door een viercilinder turbodiesel die we kennen uit de Land Cruiser en Hilux. In dit geval is dat ook zo, maar krijgt de motor hulp van een 48 pk sterke elektromotor. Jawel, deze dobberkoning is, net als deze blepper (rijtest), een heuse Toyota hybride! Mochten de tests dus daar wens verlopen kijk je hier niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk naar de toekomst van de scheepvaart.