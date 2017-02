Deze unieke Alpina B12 kan van jou zijn

"Going once, going twice, sold!"

Gelukkig nog niet, dit exemplaar staat ondertussen gewoon te koop bij Silverstone Auctions. Het zijn potentiële verkooptoppers die vandaag de newsfeed domineren. Fijn dat dit exemplaar net wat bereikbaarder is dan de recent geposte Porker.

De B12 is een door Alpina aangepakte BMW 8 serie. De basis vormde de 5.0 liter grote V12 uit de 850i en werd door Alpina gekieteld tot 350 pk. Dit betekent een acceleratietijd van 0-100 km/u in 6,8 seconde, ongeveer net zo snel als deze en deze hedendaagse auto’s.

Goed, dat is niet zo relevant want deze Alpina is legendary – ik bedoel – kijk er alleen al naar, veel gaver wordt het toch niet? Oké, wellicht een tikkie ordinair maar dat vergeven we hem. Van de Alpina B12 5.0 zijn in totaal vijf auto’s verkeerd rechtsgestuurd afgeleverd en dit is er één van. Totaal zijn er 97 B12’s van de band gerold.

Deze auto is de één na duurste B12 5.0 die ooit afgeleverd is. Dat stelt de originele brief van BMW die je bij de aanschaf van de Alpina meekrijgt. Afgewerkt in Mauritius Blauw met lichtgrijs leer maakt deze auto tot een toppertje. De auto gaat 25 februari 2017 onder de hamer en zou tussen de 45.000 en 55.000 pond moeten opbrengen.

Foto credits: Laurens Parsons en Classic Cars Magazine