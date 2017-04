Deze vliegende auto kan je dit jaar kopen

Als god gewild had dat wij mensen konden vliegen, had hij ons wel vleugels gegeven. Of vliegtickets.

Of misschien wel een vliegende auto? Aeromobil is een bedrijfje dat zich bezig houdt met dit fenomeen en werkt al enige jaren aan een auto die ook kan vliegen. Zo’n drie jaar geleden berichtten we je bijvoorbeeld al over dit prototype, dat destijds al bijna productierijp was. Het bericht ging vergezeld van dit aansprekende filmpje.

Inmiddels heeft het bedrijf plaatjes vrijgegeven van hun nieuwste creatie. De vliegauto wordt nog dit jaar beschikbaar voor preorders. Helaas geeft het Slowaakse bedrijf verder nog niet veel details vrij over de auto. Of er een goed sound system inzit waarmee je I believe I can fly kan beluisteren weten we dus niet. We moeten het doen met de volgende omschrijving van het product:

“The car is a completely integrated aircraft as well as a fully functioning four-wheeled car, powered by hybrid propulsion.”

Aeromobil brengt hun creatie later deze maand mee naar Top Marques in Monaco, waar het meer informatie zal geven over het apparaat. Vlieg jij binnenkort naar de sterren en daar voorbij voorbij met deze gele banaan?