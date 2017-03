Deze Volvo kost minder dan een PlayStation

U herkende de vloer van de showroom ook?

Patsa! Jet Cars heeft weer een geweldige occasion voor ons in de aanbieding. Ditmaal betreft het een Volvo 850 2.5 die in z’n leven al 733.888 kilometer onder de wielen door heeft laten rollen. De twijfelachtige reputatie van deze Rotterdamse dealer wordt gewoon weer waargemaakt, want de meerprijs voor de velgen bedraagt inderdaad 50 euro.

Verder is de apk in september 2015 verlopen. De auto wordt nu aangeboden voor een bescheiden 360 euro, maar dat is dus exclusief velgen en nieuwe apk. Wie weer een jaartje de weg op wil is voor de 850 inclusief verse apk 590 euro kwijt.

Garantie kan gewoon worden bijgekocht voor 50 eurootjes per maand en het interieur is onlangs nog gestofzuigd. Eigenlijk zijn er geen redenen om deze Zweed met automaat te laten staan, de advertentie vind je HIER.

Dank aan Rachid voor het tippen!