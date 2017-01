Deze vrouw daagt ons uit de verkeersproblemen in een Nederlandse stad op te lossen

Doe mee aan de Mobility Challenge en zorg ervoor dat mensen weer in contact komen met mensen. Het beste idee is bovendien goed voor duizenden Euro's.

Roermond is momenteel druk bezig met een nieuw mobiliteitsplan. Het verkeer in de Limburgse parel loopt vaak vast. Probleem is dat nu het gezag van Jos van Rey is aangetast, er een machtsvacuüm ontstaan waardoor niemand meer weet wie de beslissingen neemt. Het gevolg daarvan is dat de gemeente de beleidsvorming graag uitbesteed aan jou.

Er is namelijk een Mobility Challenge op poten gezet, waarbij iedereen zijn beste ideeën mag inzenden om de problemen van tafel te vegen. Voluit heet de innovatie-prijsvraag Mobility & Transport Innovation Challenge Roermond. Het is een zoektocht naar vernieuwende ideeën die invulling geven aan een duurzame en leefbare toekomst voor de regio Roermond en daarbuiten.

Voor wat betreft dat laatste moet wel aangetekend worden dat Roermond volgens wedhoudster Raja Fick een verkeersprobleem heeft dat uniek is in heel Europa. In hoeverre mogelijke oplossingen daardoor repliceerbaar zijn voor andere steden, is de vraag. In de meeste steden is het namelijk vooral druk in de spits dankzij woon-werkverkeer. In Roermond daarentegen is het vooral druk in de avonden en de weekends, wanneer iedereen logischerwijs de stad probeert te ontvluchten.

In een interview met RTV Roermond spreekt Raja over de verkeersproblemen en over de Challenge. Raja legt uit dat zaadje voor het idee van de Challenge geplant werd tijdens een vergadering over de verkeersperikelen die uitgezonden werd via een livestream. Een toeschouwer met zijn eigen ideeën over het verkeer zag het wel zitten om in contact te komen met Raja. En zo geschiedde. Aanvankelijk was Raja echter niet zo gecharmeerd van de ideeën van de anonieme man:



Die ratio, die logica, dat gezonde verstand en dat alles, bij een vrouw. De woorden ‘mensen willen in contact komen met mensen’ zingen nog een beetje door je hoofd…Maar dan, plotsklaps gaat het helemaal mis, de horror!



NEEEE! nee Raja, waarom nou. Het is duidelijk dat de anonieme boomknuffelaar een soort hypnose heeft uitgevoerd op Raja waardoor ze nu volledig in zijn greep is.

