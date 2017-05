Deze vrouw gaat streng toezicht houden bij Volkswagen

K-tschhhhhh.

Afgelopen week schreven we nog dat autobedrijven er goed aan zouden doen meer vrouwen in te huren. Een paar dagen later maakt Volkswagen bekend dat ze een vrouw in hebben gehuurd. Toeval?

De 33-jarige in kwestie heet Stephanie C. Davis. We weten niet waar de C. voor staat. Net als bij voormalig POTUS Harry S. Truman zou de extra letter er zomaar eens achteraf bijverzonnen kunnen zijn. Voorheen werkte Stephanie bij consultancy-moloch KPMG, het bedrijf waar ook Wouter Bos na zijn politieke carrière enige tijd werkzaam was. Maar nu gaat ze erop toezien dat ze bij Volkswagen nooit meer gaan sjoemelen.

Steph wordt namelijk Chief Compliance Officer bij Volkswagen Group of America (VWGoA). In deze functie zal ze direct rapporteren aan Hinrich J. Woebcken, de CEO van VWGoA. Dr. Kurt Michels, Chief Compliance Officer van de hele Volkswagen Group, is in zijn nopjes met de nieuwe aanwist:

“Credibility and trust in Volkswagen, our brands and the people who work for us stem from a compliance culture that is lived rather than imposed. I’m delighted to welcome Stephanie to our network of compliance officers as we work to make Volkswagen an example of how a socially responsible global company should act and lead.”