Dief met pech op A27 in gestolen auto, wordt aangereden

Geen 'Murica!!1! dit keer. Dit WTF-verhaal gebeurde vandaag gewoon in Nederland.

Een ongelukkige samenloop van omstandigheden voor een crimineel uit ons land. Afgelopen nacht heeft hij naar verluidt een auto gejat en kwam daarmee vervolgens in de problemen. De autodief strandde langs de A27 ter hoogte van Maartensdijk en besloot de snelweg over te steken. Een automobilist zag de crimineel over het hoofd en een aanrijding volgde.

De politie kreeg de melding vanmorgen omstreeks 06:00 uur binnen. Vermoedelijk had de automobilist geremd want de autodief was nog aanspreekbaar na het ongeval. De gestolen auto had schade aan de voorzijde.

Agenten kwamen ter plaatsen en de dief bleek een bekende van de politie. Niet alleen de auto was gestolen, maar de crimineel had bij de rechtmatige eigenaar ook thuis ingebroken. De boef had onder andere laptops meegenomen. De dief werd aangehouden en met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een onderzoek ingesteld.