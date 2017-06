Diefstal bonanza: twee auto’s van AB-lezers gejat

We kregen vandaag niet één, maar twéé berichten binnen over ontvreemde heilige koeien. Help jij de respectievelijke eigenaren uit de brand?

Het gaat om een Volkswagen Polo GTI (rijtest) en een Dodge De twee auto’s kunnen haast niet meer van elkaar verschillen, maar de overeenkomst is dat beide eigendom zijn van liefhebbers die liefde hebben voor hun voertuig. Kijk maar eens naar deze hartverwarmende platen:

De fun is nu echter voorbij, dankzij een ongewenst bezoekje van het dievengilde. Maar hopelijk is daar nog wat aan te doen. Hieronder de details van beide gevallen.

Volkswagen Polo GTI:

Lezer Andy trof vanochtend tot zijn schrik een lege parkeerplaats aan toen hij naar buiten liep. Zijn witte Volkswagen Polo GTI uit 2011 was onverwacht foetsie. De auto is gestolen vanaf Driehoek 86 te Lommel, een plaatsje net over de grens in België. De Polo is -in dit geval helaas- volledig origineel en daardoor wellicht lastig te identificeren. Toch hoopt Andy dat iemand de auto wellicht is opgevallen.

Dodge RAM 1500 Sport:

John doet een beroep op ons vanwege zijn gestolen Dodge. Hij gebruikt de pickup ook voor zijn werk en dat betekent dat er op het moment van stelen het nodige werkgerei in lag. John is zodoende flink onthand. De auto is zwart en voorzien van twee racing stripes. Daarnaast zit er een sticker op met de naam van John’s bedrijf. De dikke Amerikaan werd vanochtend voor het laatst gezien op de Vechtbrug richting Amsterdam. Je zou toch zeggen dat zo’n bakbeest wel in het oog moet vallen.

Zoals altijd kan je tips naar ons sturen op het bekende emailadres tips@autoblog.nl. Als je harde informatie hebt is het daarnaast natuurlijk handig om de politie in te lichten. Plaatjes van beide auto’s zijn te vinden in de gallery.