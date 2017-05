Diesel verliest dominante plek in Europese autoverkoop

De Europese verkoopcijfers over april van dit jaar zijn opvallend te noemen.

In de maand april werden 1,22 miljoen auto’s verkocht in Europa. Een daling van 7,1 procent in vergelijking met april 2016. Dit is echter niet het meest opvallende. Uit de cijfers van JATO Dynamics blijkt dat de verkoop van diesels met maar liefst 15 procent kelderde. Hierdoor is diesel niet langer de meest dominerende brandstoftype als het gaat om Europese autoverkopen.

De brandstof vertegenwoordigde 46 procent van de autoverkopen in april. Het onderzoeksbureau verwijt dieselschandalen voor de teruglopende verkoop. Daarnaast is er een opmars in de verkoop van hybride- en elektrische auto’s. Nederland scoorde wel beter qua algemene verkopen. In de vierde maand van dit jaar werden 29.043 auto’s verkocht. Een toename van 5,1 procent.

Kijkend naar de best verkochte automerken dan bestaat de top vijf uit Volkswagen, Renault, Ford, Peugeot en Mercedes. Al deze merken verkochten overigens minder exemplaren. De grootste domper was voor Volkswagen. De Duitse autofabrikant mocht 13,9 procent minder verkopen noteren.





Foto: een Quattroporte diesel via @rolfvandewal op Autojunk.