Dieven stelen Chevy, droppen lijk, worden gepakt

Sommige mensen zijn bereid over lijken te gaan voor een oneerlijke boterham.

De 28-jarige Tanya Albrecht en 27-jarige Adam Crow zijn twee van die mensen. Toen Tanya een beige Chevrolet Suburban zag staan op een parkeerplaats voor een winkel in Bryan, Texas kon ze zichzelf niet bedwingen. Daar stond de SUV dan, niet gesloten en met de sleutels nog in het contact. Zo’n buitenkansje laat je niet liggen.

Wat Tanya ook niet liet liggen, was het lijk dat achterin de Suburban lag. De auto bleek namelijk van een begrafenisondernemer te zijn. Zoals iedereen in Nederland inmiddels weet is dat overigens een groeimarkt waar je een flinke eerlijke boterham aan kan verdienen, maar dat terzijde.

Normaal kan je aan de buitenkant van een auto goed zien of het om een lijkwagen gaat, maar bij de van nature al flink uit de kluiten gewassen Chevy Suburban is dat moeilijker. Waarschijnlijk kwam Tanya er dan ook pas later achter dat ze een ongewilde bijvangst te pakken had. Maar tot inkeer komen bij deze confrontatie met de eindigheid van het leven zat er niet in. De politie vond het levenloze lichaam inclusief stretcher enige tijd later ergens onceremonieel gedumpt langs de kant van de weg.

Enkele uren later spotte de five-oh het slagschip en pakte de twee inzittenden van de auto in de kraag. Tanya werd op dat moment vergezeld van Crow, die in zijn nek een tattoo heeft van zijn eigen naam. De twee kansenparels worden nu beiden unauthorized use of a motor vehicle ten laste gelegd. Tanya mag zich daarnaast voor de rechter verantwoorden vanwege abuse of a corpse.

Image-Credit: Chief Deputy W. James Stewart via Twitter