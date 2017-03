Dik! 5-serie Touring met M Performance goodies

Misschien zelfs té dik, maar da's nog steeds dik.

BMW neemt deze 5-serie Touring (prijzen) met allerhande snelmaakspulletjes mee naar Genève. De Beierse boys beloven zowel betere prestaties als een meer onderscheidend uiterlijk. Dat laatste nemen we aan, dat eerste willen we toch echt eerst zelf aan den lijve ondervinden.

Met de M Performance Power Kits krijgen de 5-series een lichte vermogensupgrade. Zo plust de 540i Touring xDrive 34 pk, om uit te komen op een totaal van 360 stuks. Het koppel stijgt naar 500 Nm. Ook belooft BMW een beter geluid dankzij het nieuwe dempersysteem, die eveneens leverbaar is voor de 530i touring. Daarnaast komt er een speciale einddemper voor de diesel-Fünfers.

Verder krijgt de nieuwe Touring een stel sportremmen met extra hittebestendigheid, de klauwen zijn bovendien uitgevoerd in rood dus ze zijn goed zichtbaar achter de 20 inch sportvelgen. Voor betere luchtgeleiding zorgen enkele aerodynamische gizmo’s in de neus en en een diffuser in de bips, die ook in carbon kan worden uitgevoerd. Aan het interieur is eveneens gedacht! Het alcantara stuur heeft namelijk een heus 12-uurs streepje.