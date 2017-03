Dik, dikker, dikst: dit is de Bentley Bentayga Mulliner

Voor wie de reguliere Bentayga te gewoontjes is.

De Bentayga is nog niet zo lang onder ons. Toch lanceren ze bij Bentley nu al een tweede special edition van hun SUV genaamd Bentayga Mulliner. Mulliner is de bespoke afdeling van de Britse autofabrikant. Personalisatie staat dan ook centraal bij deze gigant.

De Bentayga Mulliner is te herkennen aan z’n two-tone kleur en 22-inch wielen. In het interieur speciale Mulliner glazen en opmerkelijk genoeg verschillen de voor- en achterstoelen van kleur. Het Ombré Burr Walnut Veneer-interieur dat je ziet is exclusief voorbehouden aan de Mulliner. Net als een speciaal audiosysteem van Naim met 20 speakers. Tevens beschikt de Mulliner over custom interieurverlichting met 15 verschillende kleurtjes. Onder de kap nog steeds de bekende W12 met 608 pk.

Deze speciale versie van de SUV rolt in gelimiteerde oplage van de band. Hoeveel Bentayga Mulliners er zullen worden gebouwd is niet bekendgemaakt. De SUV beleeft zijn debuut in Genève en is vanaf deze lente bestellen. Een prijs is nog niet bekend.