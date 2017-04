Dit beeld hierboven zal je waarschijnlijk moeten missen in Frankfurt later dit jaar.

Na het verdwijnen van de AutoRAI weten we in Nederland maar al te goed dat autoshows tegenwoordig moeten vechten om de liefde van de fabrikanten. Dankzij de moderne technologie hebben merken tegenwoordig meer dan ooit de mogelijkheid om via eigen platforms hun producten aan potentiële klanten te tonen. Als alle nieuwtjes op het gebied van auto’s in één en dezelfde week gepresenteerd worden, loop je risico dat je gloednieuwe C-segmenter ondersneeuwt door die net iets hetere van een ander merk. Dus je kan het beter via Twitbook laten doen door paarse broeken die bekend zijn met het fenomeen control the message.

Steeds meer merken lijken overtuigd te raken van de strategie om de ooit zo machtige grote beurzen de vinger te geven. Volvo bijvoorbeeld bracht in 2014 zelfs officieel naar buiten dat hun aanwezigheid minder gevoeld zou gaan worden op beurzen. Vooral omdat ze er vaak niet aanwezig zullen zijn. In Genève was Volvo overigens wel gewoon aanwezig en ook op de beurs in New York die momenteel gaande is zijn ze weer van de partij. Maar als een gearriveerde bokser kiezen dus hun wedstrijden uit tegenwoordig.

Die keuze valt echter níet op de IAA in Frankfurt. De grote Duitse beurs wordt om de twee jaar gehouden en staat in 2017 weer op de kalender. Volvo is echter niet het enige merk dat naar verluidt verstek laat gaan op de beurs. Ook Abarth, Alfa Romeo, DS, Fiat, Infiniti, Jeep, Lancia, Mitsubishi, Nissan en Peugeot zullen naar verluidt niet te vinden zijn in de op vijfde grootste stad van Duitsland.

We hebben contact opgenomen met verschillende merken om dit gerucht te ontkennen dan wel te bevestigen. Bij Mitsubishi weten echter nog van niets. Ook de Nederlandse importeur van Peugeot is nog in het ongewisse over wat er gaat gebeuren, ondanks dit eerdere bericht.

Desalniettemin bevestigt het Duitse Verband der Automobilindustrie (VDA) dat de beurs organiseert dat sommige autofabrikanten zich afgemeld hebben voor de beurs. Daarbij claimt het echter wel dat de plaatsen alweer opgevuld zijn. Verschillende jonge Aziatische fabrikanten nemen de vrijgekomen plaatsen over volgens de VDA. Bereid je dus voor op het zien van veel Chinees spul in Duitsland later dit jaar.