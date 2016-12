Dit bizarre ding heb je niet eerder gezien

Maar nu wel!

Hoog tijd dus voor een nadere kennismaking. Je kijkt naar de Bisiluro Dalmonar die in 1955 door Enrico Nardi en Carlo Mollino werd gepresenteerd. Beide mannen wilden een lichtgewicht auto bouwen met sublieme aerodynamica, de inzet was de 24 uren van Le Mans. Sidenote: in 1955 gebeurde inderdaad een zwaar ongeluk met een Mercedes waarbij helaas veel toeschouwers het leven lieten. Destijds kende Mulsanne Straight nog geen chicanes, dus topsnelheid speelde toen een nog grotere rol dan nu. Logisch dus, dat Bisiluro vooral inzette op aerodynamica.

Overigens is “siluro” het Italiaanse woord voor torpedo. “Bi” hoeven we je waarschijnlijk niet uit te leggen. Voeg de twee samen en je krijgt inderdaad een dubbele torpedo, in dit geval op wielen. Of een motor met zijspan en vier in plaats van drie wielen, net hoe je het bekijkt. De auto kwam uit in de 750 cc-klasse(!) en onder de kap ligt dan ook een piepkleine viercilinder met een inhoud van 737 cc. Dit blokje was naar verluidt goed voor ruim 60 pk. Geen vetpot, maar de auto woog slechts 450 kg. Een bizar laag gewicht, zelfs voor een compacte racewagen.

De torpedo haalde ondanks z’n magere vermogen een topsnelheid van 214 km/u op het beroemde Franse circuit. Helaas gooide een Jaguar D-Type roet in het eten van de Bisiluro. Tijdens de vijfde ronde van de race werd de Bisiluro door zo’n D-type gepasseerd. Door de wervelingen achter de Britse sportwagen werd de torpedo letterlijk van het asfalt geblazen. Het ding raakte dusdanig beschadigd dat de race erop zat. Zonde, maar we hebben de plaatjes nog! Wie het ding een keer in het echt wil bewonderen moet een bezoekje brengen aan het Leonardo Da Vinci Museum te Milaan. Fotootjes zien we graag op Autojunk!