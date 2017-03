Dit bootje past perfect bij je Bugatti Chiron

Alsof 'ie in samenwerking met Bugatti is gemaakt.

Plot twist: dat is deze boot van Palmer Johnson ook. Speciaal voor de Chiron-rijder die maar geen genoeg krijgt van het ontwerp heeft de botenmaker de handen ineen geslagen met Bugatti. Het jacht luistert naar de naam Niniette 66, waar het getal 66 staat voor de lengte. 66 voet, oftewel dik 20 meter dus.

Met een topsnelheid van 44 knopen (81 km/u) is de boot iets langzamer dan een Chiron. De Niniette is sinds 2015 in ontwikkeling geweest. Geen W16, maar een eveneens slurpende V8 met meer dan 1000 pk. Niet alleen het uiterlijk lijkt op de Chiron, ook het interieur is des Bugatti’s. Bovendien werden de nodige Bug-logo’s aangebracht om je hieraan te herinneren.

Er is een zonnedek, jacuzzi, een bar, een lounge en een slaapkamer. Palmer Johnson heeft niet bekendgemaakt wat het superjacht mag gaan kosten. In 2015, toen de samenwerking bekend werd gemaakt, werd gesproken over bedragen tussen de twee en de 3,25 miljoen dollar. Losgaan met een beperkte configurator in de baas z’n tijd doe je HIER.