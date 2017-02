Dit briljante verhaal bewijst hoe goed Senna was

Uiteraard zijn de ogen van F1-minnend Nederland vooral gericht op Max Verstappen. Geheel terecht, maar de jongeling zal nog flink gas moeten geven om zich te mogen meten met de Allergrootsten Ooit. Ayrton Senna was één van hen en deze anekdote geeft nog maar eens aan waarom dat zo was.

Senna is in 1984 nog maar een rookie en rijdt in een te trage Toleman. Toch weet de Braziliaan zich meermaals in de kijker te rijden waarbij Monaco 1984 absoluut moet worden genoemd. Tijdens deze regenrace beleeft Senna z’n grote doorbraak bij het publiek, maar er gebeurden dat jaar meer mooie dingen.

Tijdens de stratenrace in Dallas (Texas) dat jaar gebeurt iets opmerkelijks. Het circuit is, zoals wel meer stratencircuits, omringd door vangrails en beton. Uitloopstroken ontbreken grotendeels. Plotseling is het afgelopen met de race van debutant Senna. Hij raakt de muur en zijn Toleman is te beschadigd om verder te kunnen rijden.

Eenmaal terug in de pits gaat Senna tekeer tegen zijn engineer Pat Symonds. De Braziliaanse coureur weet zeker dat hij die specifieke bocht de ronde ervoor op exact dezelfde manier nam en dus was er maar één logische verklaring voor zijn crash: de muur was verplaatst en daardoor klapte Senna er tegenaan.

Het team nam de Braziliaan verder niet zo serieus. Begrijpelijk ook, want Senna zat pas in z’n eerste F1-seizoen en kwam rechtstreeks uit de Formule 3. Na lang aandringen besloot men toch maar eens te kijken of de muur inderdaad “bewoog” en wat bleek? Door een eerdere crash was het deel van de muur waar Senna op crashte inderdaad vier millimeter verder op het asfalt komen te staan. De man die uiteindelijk drie keer wereldkampioen zou worden crashte uit de race omdat de boarding inderdaad verder de baan op was gekomen en hij z’n auto op het absolute randje langs de muur stuurde.

Ietwat nerderige anekdote met een hoog who cares-gehalte? 100%! Maar wel eentje die maar weer eens aangeeft dat er een enorm verschil zit tussen een lekker potje kunnen sturen en je auto tot op de millimeter de baas zijn.

Foto: Ayrton Senna tijdens de Britse GP in 1984