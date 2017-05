Dit Britse icoon rolt binnenkort weer van de band

Oude auto's nieuw leven inblazen. In het Verenigd Koninkrijk zijn ze er gek op.

Bij Land Rover knappen ze oude Defenders op, bij Jaguar kreeg de E-Type een nieuw leven en ook Lister zit niet stil. De Britse autofabrikant kondigde vorig jaar aan dat de Lister Jaguar Knobbly weer in productie zou worden genomen. 10 stuks zouden van de racer worden gemaakt. De klassieker ziet er vrijwel hetzelfde uit zoals 60 jaar geleden. Eén nadeeltje: je kunt er niet de openbare weg mee op.

Niet getreurd want vandaag komt Lister met goed nieuws. Ze gaan namelijk eveneens 10 exemplaren bouwen van een Knobbly voor op de straat. De klassieker is er vanaf 225.000 pond en de British Individual Vehicle Approval heeft bevonden dat er een kenteken op de auto mag worden geplakt.

Klanten krijgen de keuze uit twee varianten. Een versie met een 4.2 zescilinder uit de Jaguar XK120, of de sportievere 3.8 zespitter van de D-Type. Eerstgenoemde is wat comfortabeler en meer geschikt voor straatgebruik. Met een acceleratietijd van 4,7 seconden naar de 96 km/u valt er niets om voor te schamen. De 3.8 doet de sprint in 4,3 seconden. De auto weegt slechts 787 kg.

Lister zegt 500 uur nodig te hebben om alleen al de body van aluminum te maken. In tegenstelling tot de klassieker uit de jaren zestig is deze iets luxer uitgevoerd om aan hedendaagse wetten voor op de openbare weg te voldoen. De auto beschikt over een keurig afgewerkt dashboard, spiegels, een handrem, verlichting en waarschuwingslampjes. Wie nu een order plaatst voor de straatlegale Lister Jaguar Knobbly moet ongeveer twee jaar wachten op de levering.