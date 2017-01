Dit doen Formule 1 coureurs in hun vakantie

Feesten met Paris Hilton, je laten likken op Ibiza, poseren bij of in privévliegtuigen. Formule 1 coureurs moeten ook de winter doorkomen!

Wat doen de Formule 1 coureurs als ze niet aan het werk zijn? Sommigen laten zich slopen in een sportschool, anderen nemen het ervan. We doorlopen de Top 10 van 2016, zoals ze eindigden in het klassement. En dan eindigen we natuurlijk met de nummer 1.

10. Fernando Alonso



The Monobrow reed in wat oude spullen, maar was vooral druk met zijn eigen circuit en museum. Hij kreeg ook een kusje van zijn meisje, zoals je hierboven kan zien. Hij heeft nu even een social media-stilte afgekondigd tot begin februari.

9. Nico Hulkenberg



Hij ging skiën, hij ging hardlopen, maar hij ging vooral feesten met Paris Hilton. Het leven van een Formule 1 coureur is zwaar.

8. Valtteri Bottas



Bottas scoorde een nieuwe baan. Maar los daarvan vond hij ook nog de tijd om te ijshockeyen, met water te gooien en bij zijn paardrijdende vrouw te gaan kijken.

7. Sergio Perez



Sergio Perez ging op de foto met Mickey Mouse. Is goed jongen.

6. Kimi Raikkonen



De Finse held is niet zo actief op social media, maar hij liet zich wel kronen tot Fins ambassadeur voor de sport. Fijn voor de wereld, want dan kan iedereen zich weer eens vergapen aan zijn best goed gelukte vrouw, die mee mocht naar het gala. De foto is overigens afkomstig van een fanaccount van Kimi.

5. Max Verstappen



Hij wordt gesloopt in de sportschool, maar hij kan ook wel een beetje genieten gelukkig. We zagen hem laagvliegen tijdens het skiën, maar hij ging ook een stukje scooteren en van uitzichten genieten.

4. Sebastian Vettel



Vettel is opmerkelijk stil op social media, maar hij is gedurende het seizoen ook niet heel actief. Toch zien we één plaatje dat niet direct met Formule 1 te maken lijkt te hebben: samen met Kimi Raikkonen in een klassieke Ferrari racer. Wie kan ons vertellen welk type dit is?

3. Daniel Ricciardo



De hete adem van die jonge hond in je nek, dan wil je fit beginnen aan je volgende seizoen. En dus zien we bijna alleen maar foto’s van een sportende Ricciardo voorbij komen deze winterstop. En één met zijn BFF, een vadsige vent met roze haar.

2. Lewis Hamilton



Hij bezocht Parijs voor de Fashion Week, maar hij bracht vooral héél veel tijd door met zijn hondjes. Volgend jaar heeft hij Bottas als teamgenoot, een protegé van teambaas Toto Wolff. We gokken dat hij het zwaar gaat krijgen, dus opladen voor het komende seizoen is geen slecht plan.

1. Nico Rosberg



Wat is dat toch met honden, beste Formule 1 rijders? Nico liet zich een paar weken terug likken op Ibiza, maar een paar dagen terug koos hij voor een winterjas om het World Economic Forum in Davos te bezoeken met Mika Häkkinen. Meteen connecten met de oude mannen, je neemt je pensioen wel heel letterlijk, Nico.