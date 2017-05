Dit doet Carlex met een Brabus G500 4×4²

Een dik apparaat nog dikker maken. Zo doe je dat.

De G-klasse van Mercedes is voor velen een statussymbool. Wellicht moeten deze mensen eens bij Carlex aankloppen, want de tuner heeft de G500 4×4² aangepakt. Het gaat hier niet om ‘zomaar’ een G500 4×4², maar eentje die al reeds een kuur heeft gehad van Brabus. Tuneception!

De dikke Merc heeft een geelgroen uiterlijk gekregen. Die kleur komt terug in het interieur, in combinatie met een overdaad aan alcantara en leer. Daarnaast heeft Carlex het OEM-geluidssysteem vervangen voor spul van Pro Audio Tychy.

Dankzij het Brabus-bonuspakket hebben we hier wel misschien dé G500 4×4² voor de betere jup. De vierliter V8 pompt er 500 paarden uit en is goed voor 710 Nm aan koppel. Nee, een woestijntje pakken met deze geländewagen is absoluut geen straf.